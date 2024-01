Zwerbowany - nowe wieści o 2 sezonie. Aż 9 nowych nazwisk w obsadzie

fot. materiały prasowe

Trwają prace nad drugim sezonem serialu Zwerbowany od Netflixa, w którym w główną rolę wciela się Noah Centineo. Fabuła kolejnej serii ponownie opowie o Owenie Hendricksie, który tym razem zostanie wciągnięty w sytuację zagrożenia życia w Korei Południowej. To wtedy okaże się, że o wiele większe zagrożenie czyha na niego ze strony samej Agencji.

Zwerbowany - nowe nazwiska w obsadzie

W roli głównej wystąpi Noah Centineo. W 2 sezonie powróci Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Vondie Curtis-Hall, Kaylah Zander, Maddie Hasson oraz Angel Parker. Z kolei wśród nowych nazwisk znajduje się James Purefoy (Rzym), Brooke Smith (Chirurdzy), Devika Bhise (Rekrut), Felix Solis (Rekrut), Young-Ah Kim (Juvenile Justice), Do Hyun Shin (Hospital Playlist), Sanghee Lee (All of Us Are Dead), Omar Maskati (Good Sam) oraz Alana Hawley Purvis (Range Roads).

Zwerbowany - opis 1 sezonu

Bohaterem opowieści jest Owen Hendricks (Noah Centineo), młody prawnik z CIA, który już w pierwszym tygodniu pracy odkrywa list z pogróżkami od dawnej pracownicy Max Meladze (Laura Haddock). Max grozi, że ujawni prawdę o agencji, chyba że zostanie oczyszczona z zarzutów popełnienia poważnego przestępstwa. Owen, który podróżuje po świecie z nadzieją na zrealizowanie przydzielonego mu zadania i zapisaniu się w historii CIA, szybko zostaje wciągnięty w niebezpieczny i często absurdalny świat wielkiej polityki i nieuczciwych graczy.