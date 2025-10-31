Doktor Doom jak Darth Vader. Ktoś widział zwiastun Avengers: Doomsday

Do premiery kinowej Avengers: Doomsday został jeszcze ponad rok, jednak możemy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu jeszcze przed końcem tego roku. Na kanale YouTube o nazwie Film Threat pojawił się potencjalny opis pierwszej zapowiedzi, a także szczegóły dotyczące postaci Doktora Dooma i jej interpretacji przez Roberta Downeya Jr.
Avengers: Doomsday - co pojawi się w zwiastunie?
Chris Gore, który wypowiadał się w materiale wideo uznał, że pokazanie takiej odsłony Dooma było desperackim posunięciem, jednak podkreślił, że fani na pewno będą podekscytowani. Tak mroczny wizerunek Dooma i jego tragizm pasuje do komiksowej odsłony tej postaci - i wygląda na to, że Robert Downey Jr. stworzy z niego jeszcze bardziej złożonego i wielowymiarowego bohatera.
Avengers: Doomsday zacznie się od szoku? Doom już mógł zabić dwie potęgi Marvela
Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie