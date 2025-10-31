Doktor Doom jak Darth Vader. Ktoś widział zwiastun Avengers: Doomsday

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

ShoUma/Marvel

Do premiery kinowej Avengers: Doomsday został jeszcze ponad rok, jednak możemy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu jeszcze przed końcem tego roku. Na kanale YouTube o nazwie Film Threat pojawił się potencjalny opis pierwszej zapowiedzi, a także szczegóły dotyczące postaci Doktora Dooma i jej interpretacji przez Roberta Downeya Jr.

Avengers: Doomsday - co pojawi się w zwiastunie?

To nie jest skończone. Nie zobaczycie tylko krótkiego ujęcia z Doomem, zobaczycie Dooma w pełnej krasie. Sposób, w jaki opisano tę postać, jeśli chodzi o interpretację Downeya, przypomina klasycznego potwora z wytwórni Universal, jak Upiór w operze. To postać tragiczna i złamana, a częścią tego jest jego zbroja… Doom musi mieć zbroję, ponieważ ma zniszczone ciało. Jest pokaleczony. Downey poszedł w pełną estetykę potwora rodem z Universal - w tej interpretacji Doom potrzebuje zbroi, by w ogóle funkcjonować.

Chris Gore, który wypowiadał się w materiale wideo uznał, że pokazanie takiej odsłony Dooma było desperackim posunięciem, jednak podkreślił, że fani na pewno będą podekscytowani. Tak mroczny wizerunek Dooma i jego tragizm pasuje do komiksowej odsłony tej postaci - i wygląda na to, że Robert Downey Jr. stworzy z niego jeszcze bardziej złożonego i wielowymiarowego bohatera.

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.