Zwiastun wyczekiwanego chińskiego serialu Blossoms Shanghai od reżysera filmu Spragnieni miłości

Serial Blossoms Shanghai trafi na amerykański rynek jeszcze w listopadzie. W sieci udostępniono zwiastun tej popularnej chińskiej produkcji.
Magda Muszyńska
Tagi:  Blossoms Shanghai 
serial Blossoms zwiastun
Blossoms Shanghai fot. China Central Television // Tencent Video
Blossoms Shanghai to chiński serial od Wong Kar Waia (Spragnieni miłości). Jest adaptacją powieści Jin Yuchenga, która opowiada o życiu mieszkańców Szanghaju od końca chińskiej rewolucji kulturalnej na początku lat 60., aż do końca XX wieku.

Czytaj więcej: Iluzja 3 z finałowym zwiastunem. Diamenty, magia i akcja

30-odcinkowa produkcja była już emitowana w Chinach, ale operator Peter Pau nie był zadowolony z jej kolorów. Twierdził, że "nie oddała optymalnego tonu wizualnego", do którego dążyli Wong i ekipa. Uważa, że ​​międzynarodowa wersja serialu będzie miała lepszą korekcję kolorów. Ta zadebiutuje 24 listopada na Criterion Channel. 

Wong, który nadzorował projekt, wyreżyserował 19 z 30 odcinków. Początkowo miał powstać film, ale ostatecznie przekształcił się w serial. Zdobył pozytywne recenzje w Chinach, stając się ostatecznie wielkim hitem i fenomenem kulturowym. Niektóre miejsca w Szanghaju, w których odbywały się zdjęcia, stały się nawet atrakcjami turystycznymi.

W sieci pojawił się zwiastun serialu Blossoms Shanghai, który możecie obejrzeć poniżej.

Blossoms Shanghai - zwiastun

Blossoms Shanghai - zdjęcia

Blossoms Shanghai

Blossoms Shanghai
fot. China Central Television // Tencent Video
Źródło: worldofreel.com

Magda Muszyńska
