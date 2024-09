Zwiastun filmu Dog Man. Spin-off Kapitana Majtasa z pocieszną hybrydą psa i policjanta w roli głównej

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Kapitan Majtas to seria książek, w której pierwsze skrzypce grał tytułowy bohater. Tam zadebiutował też Dog Man, a zatem połączenie policjanta i jego wiernego psa - od szyi w dół był człowiekiem, ale głowę miał zwierzęcą. Popularność postaci rosła do tego stopnia, że otrzymał on własny spin-off. W 2017 roku Kapitan Majtas otrzymał kinową adaptację od DreamWorks Animation. Teraz historia się powtarza i Dog Man znów otrzymuje spin-off, tym razem kinowy.

Film zadebiutuje w kinach 31 stycznia 2025 roku, ale już teraz możecie sprawdzić jego pierwszy zwiastun.

Dog Man - opis fabuły

Kiedy wierny pies policyjny i jego właściciel, policjant, doznają wypadku razem podczas pracy, niedorzeczna, ale ratująca życie operacja łączy ich razem w całość. Tak rodzi się Dog Man. Przysięga on bronić, aportować i tarzać się po ziemi. Dog Man musi zaakceptować nową tożsamość. Usiłuje przy tym zaimponować Chiefowi (Lil Rel Howery) i powstrzymać złowieszcze plany kociego złoczyńcy, Petey the Cat (Pete Davidson). Jego planem jest sklonowanie siebie, w wyniku czego powstaje Lil Petey. To pozwoli mu zintensyfikować swoje kryminalne działania. Sprawy się skomplikują, gdy nieoczekiwanie Lil Petey nawiąże więź z Dog Manem. Kiedy Lil Petey wpadnie w szpony wspólnego wroga, Dog Man i Petey będą musieli połączyć siły w napakowanym akcją wyścigu z czasem. W ten sposób odkryją potęgę rodziny (i kiciusiów!), która potrafi zjednać nawet największych wrogów.

W obsadzie znajduje się Pete Davidson, Lil Rel Howery, Isla Fisher, Poppy Liu, Stephen Root, Billy Boyd oraz Ricky Gervais.