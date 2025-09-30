placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastun filmu Jay Kelly. Adam Sandler zachwyca kolejną wybitną rolą

Jay Kelly to film Netflixa prezentowany na najbardziej prestiżowych festiwalach filmowych na świecie. George Clooney wciela się w główną rolę, a Adam Sandler po raz kolejny udowadnia, że potrafi przypomnieć widzom, jak wyjątkowym jest aktorem.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Jay Kelly fot. Netflix
Reklama

Jay Kelly to dobrze oceniany film Noah Baumbacha, który zbiera pozytywne recenzje na różnych festiwalach. Krytycy szczególnie chwalą kreacje George’a Clooneya i Adama Sandlera. Czy to moment, w którym Sandler wreszcie sięgnie po najwyższe aktorskie wyróżnienie, jakim jest nominacja do Oscara? Aktor od czasu do czasu wybiera ambitne, artystyczne role, udowadniając, jak bardzo jest utalentowany, jednak jego dotychczasowy wizerunek sprawiał, że Akademia nigdy go nie doceniła. Ostatnią wielką rolą Sandlera był film Nieoszlifowane diamenty.

Jay Kelly - zwiastun

Poprzedni film reżysera, Historia małżeńska, również stworzony dla Netflixa, okazał się oscarowym hitem.

Jay Kelly - opis fabuły

Film przedstawia historię znanego aktora Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, by zmierzyć się z teraźniejszością i przyszłością oraz w końcu odnaleźć samego siebie. Towarzyszy mu wierny menedżer Ron (Adam Sandler). To pełna humoru i wzruszeń opowieść, która w kameralny, a zarazem epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce zarówno na sukcesy, jak i porażki.

Recenzja filmu Jay Kelly

Jay Kelly - premiera 5 grudnia 2025 roku w Netflixie.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,9

2025
Jay Kelly Komedia

7,4

2019
Nieoszlifowane diamenty
Oglądaj TERAZ Nieoszlifowane diamenty Komedia

Najnowsze

1 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

2 Simpsonowie
-

Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?

3 Wichrowe wzgórza
-

Nowe Wichrowe Wzgórza jak 50 twarzy Greya? Reżyserka odpowiada na krytykę

4 Adam Fidusiewicz w serialu FBI: International
-

3. sezon brytyjskiego serialu powiększa obsadę. Zobaczymy w nim Polaka!

5 Marvel's Wolverine
-

Z kim zmierzy się Logan w Marvel's Wolverine? To słynne postacie - wśród nich potężny złoczyńca

6 MFGiK Wiedźmin
-

Takiego Wiedźmina jeszcze nie widzieliście. Artyści pokazują nowe oblicza Geralta

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e188

Moda na sukces

s28e03

The Voice

s05e06

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e184

Zatoka serc

s42e17

s2025e191

Anderson Cooper 360

s2025e195

The Lead with Jake Tapper

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ezra Miller
Ezra Miller

ur. 1992, kończy 33 lat

Ksenia Solo
Ksenia Solo

ur. 1987, kończy 38 lat

Eric Stoltz
Eric Stoltz

ur. 1961, kończy 64 lat

Marion Cotillard
Marion Cotillard

ur. 1975, kończy 50 lat

Kieran Culkin
Kieran Culkin

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV