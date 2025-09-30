Zwiastun filmu Jay Kelly. Adam Sandler zachwyca kolejną wybitną rolą

fot. Netflix

Jay Kelly to dobrze oceniany film Noah Baumbacha, który zbiera pozytywne recenzje na różnych festiwalach. Krytycy szczególnie chwalą kreacje George’a Clooneya i Adama Sandlera. Czy to moment, w którym Sandler wreszcie sięgnie po najwyższe aktorskie wyróżnienie, jakim jest nominacja do Oscara? Aktor od czasu do czasu wybiera ambitne, artystyczne role, udowadniając, jak bardzo jest utalentowany, jednak jego dotychczasowy wizerunek sprawiał, że Akademia nigdy go nie doceniła. Ostatnią wielką rolą Sandlera był film Nieoszlifowane diamenty.

Jay Kelly - zwiastun

Poprzedni film reżysera, Historia małżeńska, również stworzony dla Netflixa, okazał się oscarowym hitem.

Jay Kelly - opis fabuły

Film przedstawia historię znanego aktora Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, by zmierzyć się z teraźniejszością i przyszłością oraz w końcu odnaleźć samego siebie. Towarzyszy mu wierny menedżer Ron (Adam Sandler). To pełna humoru i wzruszeń opowieść, która w kameralny, a zarazem epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce zarówno na sukcesy, jak i porażki.

Recenzja filmu Jay Kelly

Jay Kelly - premiera 5 grudnia 2025 roku w Netflixie.