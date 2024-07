Zwiastun serialu anime Terminator: Zero. Dzień Sądu czeka na wszystkich!

fot. materiały prasowe

Terminator Zero to nowy serial anime Netflixa i oficjalna produkcja stworzona w ramach uniwersum Terminatora. Za jej sterami stoi Mattson Tomlin (Batman Matta Reevesa oraz Batman 2), czyli pełni on rolę showrunnera oraz twórcy. Za reżyserię odpowiada Masashi Kudo. Wśród producentów są osoby odpowiedzialne za kinowe filmy uniwersum: David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger. Za wizualny styl serialu odpowiada Production IG, znane z Ghost in the Shell.

Terminator: Zero - teaser serialu anime

Tak wygląda pierwszy teaser. Zobaczcie i oceńcie sami.

Terminator: Zero - opis fabuły

Tak prezentuje się opis fabuły według Netflixa:

Żołnierka, którą cofnięto w czasie, by zmieniła los ludzkości, zostaje uwięziona między przyszłością a przeszłością. Trafia do roku 1997, aby chronić Malcolma Lee, naukowca, który opracowuje nowy system sztucznej inteligencji mogący uniemożliwić nieuchronny atak Skynet na ludzkość. Podczas gdy Malcolm zmaga się w swojej pracy z moralnymi dylematami, musi też stawić czoła bezlitosnemu zabójcy z przyszłości, który na zawsze zmienia los trójki jego dzieci.

Terminator Zero - premierę serialu anime zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku na Netflixie.

