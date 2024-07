Kiedyś uwielbiane filmy, dziś są bulwersujące dla widzów. Te tytuły źle się zestarzały

fot. materiały prasowe

Reklama

Kiedyś uwielbiane filmy, dziś bulwersujące dla widzów. Kto współcześnie o tym nie słyszał lub o tym nie czytał? W Polsce oraz na zachodzie czytamy opinie o czymś, co było uwielbiane, a teraz jest wręcz gardzone za to, jak coś ukazano i jak współcześnie nie jest to już w porządku. Czy to zaskoczenie? Nie, bo nie jest to pierwsza sytuacja w historii, która tak ocenia kino. W latach 80. zupełnie inaczej patrzono na klasyki z lat 50. czy 60. Na początku lat 2000 też pojawiały się negatywne głosy o tym, co i jak pokazywano w latach 70. i 80. To wydaje się naturalną kolejną rzeczy, która ma miejsce od pokoleń.

Dlaczego tak się dzieje? Każde kolejne pokolenie jest wychowywane w zupełnie innym świecie i innej wrażliwości. To, co kiedyś było ok, dziś bulwersuje i jest kontrowersyjne. To, co kiedyś było normalne, dziś jest niedopuszczalne, bo często przekraczało wszelkie granice. Tak jak w przypadku kultowego serialu Przyjaciele czytamy o humorze obraźliwym dla wielu ludzi, tak wiele filmowych klasyków także z lat 90. nie jest już tak dobrze odbierana przez kolejne pokolenie widzów, bo z obecnej perspektywy widzimy, że twórcy nie byli w stanie zrobić czegoś z klasą i smakiem. Dopiero teraz wiemy, że to było złe, bo widzimy, jak bardzo treść była głupia, nieprzemyślana, obraźliwa, stereotypowa czy po prostu totalnie nieakceptowalna. Humor to rzecz, która najbardziej się zmienia z czasami.

Przeważnie jest to efekt innej wrażliwości i to, jak czasy się zmieniły, czasem po prostu te filmy bardzo źle się zestarzały. Nawet jako produkt swoich czasów nie broni się, bo teraz widzimy, że te filmy przekraczały granice smaku i akceptowalności tego, co i jak pokazywać na ekranie. Wydaje się, że nawet "produkt swoich czasów" ma swoje granice w akceptacji tego, co i jak jest pokazane na ekranie. Nie wszystko obroni się tym argumentem.

Dlaczego te filmy bulwersują?

Co w wybranych filmach jest bulwersującego lub kontrowersyjnego? W przypadku komedii to przeważnie seksistowskie, rasistowskie i niesmaczne żarty, które nie tylko nie będą obecnie bawić, to jeszcze widz zwyczajnie poczuje się niekomfortowo przez falę cringe'u. Przez to też widzowie urodzeni później nie są w stanie oglądać Clerks, American Pie, czy nawet Ace'a Venturę. Kiedyś komedie śmiały się z problemów psychicznych, nękania w szkołach czy ukazywały wiele mniejszości w uwłaczający stereotypowy sposób. Nie zapominajmy też, że często w komediach poruszane były żarty natury homofobicznej. Takie coś, jak mężczyzna przebierający się za kobietę jak w filmie Pani Doubtfire obecnie też bulwersuje kolejne pokolenie widzów.

W innych wypadkach jest to kwestia poruszanej tematyki: podważanie zasad religii i ukazywanie jej w obecnie nieakceptowalny sposób (Ostatnie kuszenie Chrystusa, Kod Da Vinci, Dogma a nawet Pasja), obsadzanie heteroseksualnych aktorów w roli gejów (Brokeback Mountain), mieszanie poważnej tematyki politycznej z teoriami spiskowymi (JFK), są też bardzo niezręczne obecnie intymne relacje pomiędzy osobami, których dzieli duża różnica wieku. Można tu wspomnieć o American Beauty, Błękitna laguna (aktorka ma 14 lat, aktor 18 lat, na ekranie nagość obojga), a nawet dużo osób ma też problem z Leonem Zawodowcem choć nie była to relacja intymna. Możecie nie wiedzieć, że Pluję na twój grób z 1978 roku jest uznawany obecnie za film gloryfikujący gwałt, a inne z uwagi na kwestię poruszania nagości czy seksu nie są dziś zdatne do oglądania.

Filmy współcześnie zbyt bulwersujące - część 1.

Tutaj pokażę Wam tytuły, które według analizy różnych źródeł w Internecie obecnie jedynie bulwersują współczesnego widza i nie są już przez nich akceptowalne. Niektóre poruszają poważne tematy w zbyt kontrowersyjny sposób i nie da się ich doceniać, tak jak w czasach, w których wyszły.

Czy zgadacie się, że te filmy źle się zestarzały? Czy obecnie współczesna wrażliwość nie pozwala ich oglądać i odbierać w taki sam sposób? Dajcie znać w komentarzach.

Wywiad ze słońcem narodu (2014)

Filmy współcześnie zbyt bulwersujące - część 2