Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 24 tytuły z trailerami

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier.

SERIALE - zwiastuny

Mroczne materie

Zwiastun 3. sezonu.

Wolf Pack

Nowy serial o wilkołakach.

Mayfair Witches

Serial oparty na książce Anne Rice.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

Spin-off filmowej serii Pitch Perfect.

Velma

Produkcja będzie animowanym serialem komediowymi z elementami horroru, który powstaje dla starszych widzów. Historia opowie genezę mózgu operacyjnego gangu Scooby'ego-Doo, Velmie Dinkley.

Blockbuster

Zwiastun serialu komediowego Netflixa z udziałem Randalla Parka.

Niewyjaśnione tajemnice

Zwiastun 3. części serialu Netflixa.

Imperium przepychu: Nowy Jork

Zwiastun produkcji Netflixa zabierającej nas tym razem do Nowego Jorku.

Inside Amy Schumer

Zwiastun 5. sezonu.

Biały lotos

Zwiastun 2. sezonu.

FILMY - zwiastuny

Super Mario Bros: The Movie

Nowy film animowany oparty na grze.

Kraina snów

Film fantasy Netflixa z Jasonem Momoą w głównej roli.

Causeway

Film Apple TV+, który będzie walczyć o Oscary.

Dzika noc

Film akcji o Świętym Mikołaju spuszczającym łomot zbirom.

Wystrzałowe wesele

Komedia romantyczna z twistem pełnym akcji.

Emancipation

Kolejny film Apple TV+ walczący o Oscary. Will Smith powraca.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Pełny zwiastun widowiska MCU.

Wersja z dubbingiem:

Osobliwość

Będzie to adaptacja książki Emmy Donoghue. Akcja rozgrywa się w 1862 roku w małej wiosce, w której dziewczynka przestaje jeść, jednak pozostaje zdrowa i nie umiera. Przyjeżdża do niej angielska pielęgniarka Lib Wright, by obserwować jedenastolatkę.

NOCEBO

Zwiastun horroru

Aisha

Zwiastun dramatu z udziałem Letiti Wright.

The Last Manhunt

Zwiastun filmu z udziałem Jasona Momoy.

Niezapomniane święta

Świąteczny film Netflixa.

GRY - zwiastuny

Dead Space Remake

Wild Hearts