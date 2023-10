Zwierzogród 2 - producent o kontynuacji animacji. Film będzie lepszy od pierwszej części

fot. materiały prasowe

Zwierzogród miał premierę w 2016 roku i od tamtej pory fani wciąż czekają na kinową kontynuację animacji Disneya. W między czasie powstał serial animowany pt. Zwierzogród+, który stanowi spin-off filmu i miał premierę w 2022 roku. Powstanie drugiej części ogłoszono w lutym tego roku, ale od tamtej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje związane z tym projektem.

Zwierzogród 2 - jaki będzie film?

Brad Simonsen, producent pierwszej części, w rozmowie z serwisem The Direct, zdradził, czego możemy się spodziewać po Zwierzogrodzie 2.

Wszyscy jesteśmy tym bardzo podekscytowani. To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu. I wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza.

Zwierzogród zarobił miliard 25 milionów dolarów, stając się czwartym najbardziej dochodowym filmem 2016 roku. W oryginalnej obsadzie głosowej znaleźli się: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt i J.K. Simmons. Za reżyserię byli odpowiedzialni Byron Howard, Rich Moore i Jared Bush. Ten ostatni będzie ponownie pełnić tę funkcję w drugiej części animacji.

