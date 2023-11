Życzenie - pierwsze opinie krytyków. To czarująca i olśniewająca animacja Disneya

fot. Disney

Życzenie to nadchodzący film animowany Disneya, którego premiera została zaplanowana na Święto Dziękczynienia, czyli miesiąc po setnej rocznicy studia. Opowie historię 17-letniej dziewczyny o imieniu Asha, która wyrusza ochronić królestwo Rosas przed królem Magnifico. Pomaga jej prawdziwa gwiazda z nieba, która potrafi spełniać życzenia, a także Valentino, czyli mówiący koziołek. Wspólnie zamierzają przezwyciężyć zło narastające nad królestwem i walczyć o lepszą przyszłość, aby wszystkie życzenia mieszkańców się spełniły. Film wyreżyserowali laureat Oscara Chris Buck (Kraina lodu i Kraina lodu 2) i Fawn Veerasunthorn (Raya i ostatni smok). W oryginalnej wersji bohaterom głosu użyczyli m.in. Ariana DeBose (Asha), Chris Pine (Król Magnifico) i Alan Tudyk (Valentino).

Życzenie - pierwsze opinie

Pierwsze recenzje krytyków wskazują, że mamy do czynienia z bardzo dobrym filmem animowanym. Clayton Davis z Variety pisze, że film posiada mnóstwo easter eggów. Z kolei tematyka produkcji jest bogatsza niż się spodziewał, a wręcz przygnębiająca. Chwali też Arianę DeBose oraz piosenki - wyróżnił This is the Thanks I Get w wykonaniu Pine'a oraz numer grupy tupiącej stopami pt. Knowing What I Know Now. Przyznał, że to wspaniała animacja, która będzie dużym impulsem. Z kolei Drew Taylor z The Wrap napisał:

Łączący technologię nowej generacji z ponadczasową narracją, Życzenie nie przypomina niczego, co widzieliście wcześniej, oraz jest dokładnie takie, jak wasza ulubiona animacja Disneya, jakakolwiek by ona nie była. To celebracja nadziei, wspólnoty, spełnienia oraz 100 lat magii Disneya. Uwielbiam to.

Courtney Howard z Variety pisze, że Życzenie jest czarujące i olśniewające. Według niej film jest magiczną, inspirującą baśnią z bohaterką dla nowego pokolenia. Dodała, że urzekła ją animacja i muzyczny splendor, które znakomicie łączą klasyczne i nowoczesne techniki. Do tego błyszczą Ariana DeBose i Chris Pine. Eric Goldman z Fandom pisze:

Życzenie Disneya to dobrze zrobiony i słodki film, jako ukłon na setną rocznicę, celowo opowiadający historię w bardzo klasycznym stylu z kilkoma nowoczesnymi zwrotami akcji. Moje ulubione aspekty to uroczo animowana niema Gwiazda i Król Magnifico, który dostaje prawdziwą genezę złoczyńcy.

Wendy Lee Szany nazywa Życzenie fantastycznym listem miłosnym do klasycznego Disneya i chwali wspaniałą animację. Również uważa Magnifico za postać, dla której warto obejrzeć film. Michael Lee z Geeks of Doom pisze:

Życzenie to wzniosły hołd dla wszystkich osiągnięć Disneya i postępu w wizualnym opowiadaniu historii. Film przesuwa granice w łączeniu tradycyjnego, ręcznie rysowanego filmu z animacją CGI. Jego pełna emocjonalnych niuansów historia promienieje, a siedem piosenek musi stać się klasykami! Wow!

Sarah Musnicky z Nightmarish Conjuring twierdzi, że Życzenie ma przesłanie, z którym wszyscy możemy się zgodzić. Chwali aktorów głosowych, a Gwiazda skradnie serca wszystkich, ale też wywoła słodką agresję. Mimo wszystko uważa, że film nie jest tak mocny, jak mógłby być ze względu na piosenki i animację, które według niej nie wywierają trwałego wpływu.

Życzenie - zdjęcia

Życzenie

Życzenie - fabuła

W magicznym królestwie Rosas, Asha, rezolutna idealistka, wypowiada życzenie pełne tak wielkiej mocy, że odpowiada na nie kosmiczna siła w postaci kuli nieskończonej energii, zwanej Gwiazdą. Asha i Gwiazda razem stawiają czoła potężnemu wrogowi - Królowi Magnifico, władcy krainy Rosas - pragnącemu zniszczyć ich świat. Chcą też udowodnić, że połączenie woli odważnego człowieka z magią gwiazd może dać nieziemski efekt. [opis dystrybutora]

Życzenie - premiera w polskich kinach 22 listopada 2023 roku.