Zwiastun Na noże 3. Gotycki klimat wylewa się z ekranu i zaskakuje widzów!
Jest pierwszy zwiastun filmu Na noże 3, kontynuacji Na noże oraz Glass Onion. Za kamerą ponownie stoi Rian Johnson, który napisał również scenariusz. W głównej roli Daniel Craig, któremu towarzyszy plejada hollywoodzkich gwiazd.
Po premierze filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże na festiwalu w Toronto, gdzie zebrał świetne recenzje, Netflix opublikował pełny zwiastun, odkrywający karty i prezentujący zupełnie nowy klimat, który wyraźnie odróżnia tę produkcję od poprzednich części. Gwiazdy, intrygująca sprawa kryminalna i wyjątkowa atmosfera!
To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy
Na noże 3 - opis fabuły
Benoit Blanc (Daniel Craig) powraca, aby rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze w trzecim — najmroczniejszym — rozdziale serii.
Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - obsada filmu
W potwierdzonej obsadzie filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże są: Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).
Przypomnijmy, że pierwsza część została wyprodukowana jako film kinowy. Netflix wykupił prawa do serii po jej sukcesie i obie kolejne części zostały wyprodukowane przez platformę.
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia 2025 roku.
Źródło: Netflix
