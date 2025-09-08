Reklama
Zwiastun Na noże 3. Gotycki klimat wylewa się z ekranu i zaskakuje widzów!

Jest pierwszy zwiastun filmu Na noże 3, kontynuacji Na noże oraz Glass Onion. Za kamerą ponownie stoi Rian Johnson, który napisał również scenariusz. W głównej roli Daniel Craig, któremu towarzyszy plejada hollywoodzkich gwiazd.
Adam Siennica
netflix 
zwiastun
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże fot. Netflix
Po premierze filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże na festiwalu w Toronto, gdzie zebrał świetne recenzje, Netflix opublikował pełny zwiastun, odkrywający karty i prezentujący zupełnie nowy klimat, który wyraźnie odróżnia tę produkcję od poprzednich części. Gwiazdy, intrygująca sprawa kryminalna i wyjątkowa atmosfera!

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

Na noże 3 - zwiastun

Na noże 3 - opis fabuły

Benoit Blanc (Daniel Craig) powraca, aby rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze w trzecim — najmroczniejszym — rozdziale serii.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże


Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
fot. Netflix


Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - obsada filmu

W potwierdzonej obsadzie filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże są: Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).

Przypomnijmy, że pierwsza część została wyprodukowana jako film kinowy. Netflix wykupił prawa do serii po jej sukcesie i obie kolejne części zostały wyprodukowane przez platformę.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia 2025 roku.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
