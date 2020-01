Aktorzy, którzy w jednym roku zdobyli 2 nominacje do Oscara

Historia małżeńska i Jojo Rabbit – to właśnie kreacje aktorskie Johansson w tych obrazach tak mocno przypadły do gustu Akademii. Czy powyższa sytuacja gwarantuje aktorce Oscara? Oczywiście, że nie – historia zna przypadki, kiedy to dwukrotnie nominowany aktor odchodził z kwitkiem. Nie da się ukryć jednak, że dubel zwiększa szansę artysty na zwycięstwo. Scarlett dwóch statuetek zapewne nie zgarnie, ale prawdopodobieństwo wygranej w jednej z kategorii jest bardzo duże, zwłaszcza że jej rola w Historii małżeńskiej to istny majstersztyk. Poniżej prezentujemy listę wykonawców, którzy byli w podobnej sytuacji co Czarna Wdowa.

Większości z was to nazwisko z pewnością niewiele mówi. Nic dziwnego – aktorka brylowała na ekranach wiele lat temu. Zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w filmie Jezebel - Dzieje grzesznicy. W tym samym roku nominowana była również w kategorii pierwszoplanowej za film White Banners. Aktorka ma na swoim koncie jeszcze jedną nominację. Dużo później, bo w 1962 roku, została doceniona za występ w obrazie Niewiniątka.

fot. Warner Bros

Zmarła w 2005 roku aktorka została doceniona w 1942 roku za filmy Duma Jankesów (pierwszoplanowa rola) i Pani Miniver (drugoplanowa rola). Oscara zdobyła za ten drugi występ. Później nie udało się jej powtórzyć tego sukcesu, po raz ostatni zagrała w Zaklinaczu deszczu z 1997 roku.

fot. MGM

Galę rozdania Oscarów w 1944 zdominował irlandzki artysta Barry Fitzgerald. Co ciekawe, aktor zdobył nominacje w kategorii pierwszoplanowej i drugoplanowej za ten sam film (Idąc moją drogą). Sytuacja była nietypowa, ponieważ Fitzgerald nominowany był za tę samą rolę. Taki przypadek już się nigdy nie powtórzył w historii rozdania Oscarów. Nic dziwnego – to dość kuriozalne rozwiązanie. Finalnie aktor został nagrodzony w kategorii drugoplanowej, a sam film zdobył główną nagrodę na gali w 1944 roku.

fot. Paramount Pictures

Kolejny dubel miał miejsce już dużo później. W 1982 roku doceniona została aktorka Jessica Lange. W kategorii pierwszoplanowej nominowana była za obraz Frances, a w drugoplanowej za słynny hit Tootsie. Artystka statuetkę zgarnęła właśnie za ten drugi obraz. Później, w 1995 roku, zwyciężyła również w kategorii pierwszoplanowej. Oscara otrzymała wtedy za film Błękit nieba.

fot. Columbia Pictures Corporation

W 1988 pierwszy raz w historii zaistniała sytuacja, kiedy to nominowana dwukrotnie aktorka nie otrzymała żadnej statuetki. Sigourney Weaver miała szansę na zwycięstwo zarówno w kategorii drugoplanowej (Pracująca dziewczyna), jak i w pierwszoplanowej (Goryle we mgle). Artystka musiała uznać wyższość Jodie Foster (Oscar za Oskarżonych) i Geeny Davis (Oscar za Przypadkowego turystę). Co ciekawe, w obu kategoriach została nagrodzona wówczas Złotym Globem. Niestety, nie przełożyło się to na Oscary, wynikiem czego Sigourney do dziś nie ma na swoim koncie najważniejszej nagrody filmowej.

fot. materiały promocyjne