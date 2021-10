Amazon prime - polska cena i warunki korzystania z usługi. Instrukcja krok po kroku

Źródło: Amazon

Do niedawna Polacy nie mieli dostępu do Prime’a, sztandarowej usługi subskrypcyjnej firmy Amazon, która łączy w sobie darmową dostawę wybranych produktów z szerokiej oferty sklepu internetowego Amazon z dostępem do platformy filmowej Prime Video. 12 października 2021 roku amerykańska korporacja postanowiła udostępnić nam tę usługę, a co za tym idzie – zmienić warunki dostępu do platformy Prime Video.

W związku z tą ewolucją Amazona powstał szereg wątpliwości na temat tego, kto skorzysta z nowej oferty i na jakich zasadach Prime Video będzie dostępne dla dotychczasowych subskrybentów. Postanowiliśmy rozwiać wszystkie wątpliwości.

Amazon Prime – jak dołączyć do usługi?

Nowi użytkownicy platformy amerykańskiej korporacji, którzy nie korzystali z jej usług abonamentowych, mogą skorzystać z darmowego, 30-dniowego okresu próbnego Amazon Prime. Aby dołączyć do programu, należy założyć konto na Amazon.pl, podpiąć do niego kartę płatniczą i przejść do sekcji Amazon Prime. Następnie wystarczy kliknąć w sekcję Rozpocznij darmowy okres próbny i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainicjować darmowe testy usługi.

Mimo podpięcia karty kredytowej do konta Amazon w momencie rejestracji do serwisu, firma pobierze pierwszą opłatę abonamentową dopiero po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie przechodząc do zakładki Zarządzanie subskrypcją Prime. Jeśli zakończymy nasze członkostwo przed upływem wspomnianych 30 dni, będziemy mieli dostęp do wszystkich korzyści Amazon Prime do końca okresu testowego.

Z darmowych 30 dni próbnych w przyszłości skorzystają także byli subskrybenci Prime'a, po rocznej przerwie od opłacania usługi.

Amazon Prime – zmiany dla subskrybentów Prime Video

Wraz z wejściem na polski rynek Amazon Prime zmieniają się zasady dostępu do platformy filmowej Amazonu. Usługa Prime Video staje się bowiem integralną częścią pakietu Prime. W związku z tym dotychczasowi subskrybenci Prime Video w momencie zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego zostaną automatycznie przypisani do Amazon Prime. Dzięki temu nie tylko nie stracą dostępu do platformy VoD, zyskają także możliwość zamawiania produktów z oferty Prime z darmową dostawą.

Subskrypcję można zmienić także przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego w sekcji Moje członkostwo w programie Amazon Prime, w której wybierzemy tryb rozliczenia – miesięczny za 10,99 zł bądź roczny za 49 zł.

Warto zauważyć, że niezależnie od wybranego planu abonamentowego klienci Prime'a otrzymają dostęp do tych samych korzyści:

Darmowej, szybkiej dostawy produktów z kategorii Prime bez minimalnej kwoty zamówienia,

Platformy Prime Video z produkcjami oryginalnymi Amazonu,

Platformy Prime Gaming z darmowymi grami pecetowymi oraz miesięczną subskrypcją kanału Twitch na Prime Gaming.