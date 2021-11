Arcane pokazało prawdziwy potencjał świata gier. Jakie jeszcze tytuły zasługują na ekranizację?

Fot. Materiały prasowe

Arcane to serial animowany, który jest dostępny na Netflixie. Został oparty na świecie z gry League of Legends, polegającym na rozgrywkach online pomiędzy graczami. Produkcja osiągnęła ogromny sukces. Pokazała też, jak ogromny potencjał skrywa się w bohaterach i lokacjach stworzonych na potrzeby gier. Podczas seansu ciężko było nie rozmarzyć się na temat tego, jakie jeszcze tytuły chętnie zobaczyłoby się właśnie w takiej formie. Szczególnie że na przykładzie Arcane widać, że taka produkcja może przemawiać zarówno do fanów, jak i nowych widzów. A przede wszystkim - że może być zrobiona solidnie.

Gry które chcemy zobaczyć na dużym (bądź małym) ekranie

Niektóre z poniższych gier z każdym dniem coraz bardziej rozwijają historie swoich różnorodnych bohaterów, jak Apex Legends. Z uniwersum Dragon Age można stworzyć epicki serial na miarę Gry o Tron, zaś seria The Legend of Zelda to materiał na klasyczne fantasy z walką pomiędzy dobrem i złem. Vampire: The Masquerade – Bloodlines mogłoby za to pokazać, że wciąż można ciekawie pokazać wampiry. Animal Crossing nadaje się na idealną bajkę, a Dream Daddy mogłoby być naprawdę udaną komedią romantyczną.

Jak wy widzielibyście ekranizacje swoich ulubionych gier?

Animal Crossing

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pozycje na liście zawierają autorskie światy. Na przykład Cyberpunk 2077 opiera się na uniwersum stworzonym przez Mike'a Pondsmitha. Jednak nie doczekało się nigdy ekranizacji, a na potrzeby zestawienia znacznie uprościliśmy takie mechanizmy.

Arcane - nasza recenzja

Jakie gry chcielibyście zobaczyć w formie serialu albo filmu? Podzielcie się w komentarzu.