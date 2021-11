TOP 5: Najciekawsze koncerty w arte.tv, które posłuchacie za darmo. W tym singiel Stinga z nowego albumu

fot. Arte.tv

Arte.tv to platforma, która rozpowszechnia wszystkie gatunki utworów audiowizualnych. To publiczny kanał kulturalny, którego misją jest zbliżanie do siebie Europejczyków. W swojej bogatej ofercie ma między innymi programy podróżnicze, reportaże śledcze, filmy, wywiady, biografie, a także koncerty. Co więcej, to wszystko jest bezpłatne dla użytkownika. Wobec tego można posłuchać występów Stinga, Franka Sinatry czy Deep Purple całkowicie za darmo. Dla fanów muzyki są też przeznaczone materiały TAPE w ARTE Concert, które przewijają historię, by przedstawić portrety znanych zespołów i piosenkarzy.

Przekonajcie się, jakie jest nasze TOP 5 najciekawszych koncertów w ofercie arte.tv. Możecie je tutaj obejrzeć za darmo.

Sting, a właściwie Gordon Matthew Thomas Sumner, to brytyjski muzyk, który był liderem zespołu The Police. Powyższy występ pochodzi z gali otwarcia Festiwalu Reeperbahn w Hamburgu. Artysta prezentuje na nim singiel z albumu The Bridge - premiera w Polsce zapowiedziana jest na 19 listopada 2021. Utwór nosi tytuł Rushing Water.

Jest to specjalny, prywatny koncert w Paryżu, który trwa aż 62 minuty. Zespół Cigarettes After Sex jak zwykle prezentuje niezwykle klimatyczną, uwodzącą muzykę z utworami ze swojego drugiego albumu Cry z 2019 roku.

To propozycja dla fanów muzyki klasycznej. Na materiale filmowym młody fiński dyrygent Santtu-Matias Rouvali przewodzi Orkiestrze Filharmonii Radio France podczas wykonania Symfonii nr 6 Sibeliusa i Czajkowskiego. Melodia wręcz czaruje słuchacza, a pieśń łączy w sobie elegię, walca, szalony marsz i lament.

Amy Macdonald to szkocka piosenkarka i autorka tekstów. Występuje sama ze swoją gitarą lub w towarzystwie orkiestry filharmonicznej. Prezentuje mieszankę alternatywnego rocka i ballad. Jest to koncert, przy którym można się odprężyć i zabawić.

Wyjątkowo intensywny spektakl, w którym kamera podąża za tańczącą artystką, wczuwającą się w prezentowaną muzykę. Jeanne Added wykonuje tu solowy występ, zapełniając całą scenę swoją osobowością i talentem. Piosenkarka miesza ze sobą rock i pop, jazz i elektronikę.