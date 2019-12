Black Friday: FILMY. Najciekawsze oferty na czarny piątek 2019

Black Friday to pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia, kiedy w amerykańskich sklepach trwa szał zakupowy związany z ogromnymi obniżkami cen. Ta tradycja dotarła kilka lat temu do Polski. Swoje wyjątkowe promocje na ten dzień ogłaszają również sklepy internetowe. W poniższej liście przybliżę Wam najciekawsze oferty związane z filmami, w ich fizycznej oraz cyfrowej wersji. Zapraszam do lektury.

W tym roku w Black Friday serwis VOD.pl, na których można oglądać najnowsze hity kinowe za opłatą oferuje 50 procent zniżki na wybrane produkcje.

Serwis Chilli.com, w którym możemy kupować filmy w wersji cyfrowej lub je wypożyczać, oferuje w tym roku od 25 listopada do 1 grudnia trzy promocje w ofercie Black Week. Można wypożyczyć filmy za 5,90 zł, 7,90 zł oraz 8,90 zł. Wśród produkcji objętych promocją znalazły się takie hity jak Morderstwo w Orient Expressie (5,90), Kingsman: Złoty krąg (7,90) oraz Kler (8.90).

Serwis Bluedvd.pl, na którym możemy kupić Blu-raya w najwyższej jakości obrazu, przygotował specjalną ofertę na Black Friday z filmami w niższych cenach w wersji Blu-ray, Blu-ray 3D czy Blu-ray 4K UHD. Wszystko to w akcji Black Week trwającej od 22 listopada do 2 grudnia.

Black Friday - oferty:

Avengers - pakiet 4 filmów na Blu-ray - 179.99 zł

Harry Potter - kolekcja 8 filmów na Blu-ray - 299 zł

Hobbit Trylogia Wersja Rozszerzona [6 Blu-ray 3D+ 9 Blu-ray] - 379,90 zł

Creed II [4K UHD + Blu-ray] - 114,89 zł

Narodziny gwiazdy Steelbook Blu-ray - 79,99 zł

Serwis również przygotował specjalna ofertę zniżkową na filmy na nośnikach DVD i Blu-ray. Oto kilka z nich:

Kapitan Marvel [Blu-ray] - 69,99 zł

Władca Pierścieni Edycja rozszerzona [6 Blu-ray + 9 DVD] - 274,83 zł

Avengers: Endgame [Blu-ray + Blu-ray 3D] - 82,99 zł

Piraci z Karaibów pakiet 5 filmów na Blu-ray - 237,21 zł

Bohemian Rhapsody Steelbook Blu-ray - 80,98 zł

Tradycyjnie ogromne promocje przygotował gigant sprzedaży internetowej, Amazon. Wśród nich między innymi:

James Bond pakiet 24 filmów na Blu-ray - 177,88 zł

Gwiezdne wojny: epizody I-VI na Blu-ray - 212,06 zł

Seria Obcy (6 filmów) na Blu-ray - 64,67 zł

Deadpool pakiet 2 filmów na Blu-ray - 50,51

Więzień labiryntu trylogia na 4K UHD - 48,99 zł

Empik przygotował w swojej ofercie na Black Friday filmy na DVD i Blu-ray. Możemy kupić 3 w cenie 2. Wśród nich między innymi Król lew i John Wick 3.