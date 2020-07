M2 Films

CDA Premium to platforma streamingowa, w której można legalnie oglądać filmy po wykupieniu subskrypcji. Koszt to 19,90 złotych za miesiąc. Zdecydowaliśmy się sprawdzić, co ciekawego mają w ofercie dla kinomaniaków. Tym razem sprawdzamy najlepsze kino akcji.

Kino akcji to gatunek rządzący się swoimi prawami i często pojmowany jest dość szeroko. Patrzymy jednak na akcyjniaki w dość tradycyjnym rozumieniu, czyli filmy, w których mamy sceny walk, strzelaniny, pościgi, czasem napięcie i emocje; produkcje tworzone dzięki pracy kaskaderów, nie animatorów od efektów komputerowych.

CDA Premium zaskakuje dość pozytywnie, bo ma wiele tytułów z Azji, obok których nie można przejść obojętnie. Czy to klasyki z Jackiem Chanem, czy choćby kultowy Raid z Indonezji, uznawany za jeden z najlepszych filmów akcji w dziejach.

CDA Premium - najlepsze filmy akcji

Raid

Indonezyjski film akcji, który dokonał rewolucji gatunku. Gdy nieoczekiwane pojawił się na ekranach w 2011 roku, krytycy nie kryli zdumienia. Gareth Evans, walijski reżyser, stworzył w Indonezji perfekcyjny film akcji, będący festiwalem scen walk, jakich kino nie widziało. Z jednej strony sposób kręcenia, prowadzenia kamery, podejścia do choreografii i brutalności zaskakiwał, był czymś nowym, świeżym i zaskakującym, ale z drugiej w jakimś stopniu dokonywał ewolucji stylu znanego z Tajlandii z początku XX wieku. Historia jest prosta, ale sceny akcji i przedstawienie światu sztuki walki zwanej silat, to najbardziej widowiskowa rzecz, jaką zobaczycie. Te napięcie i emocje budowane prostymi środkami wciąż działają.

Niepokonany 3: Odkupienie

A to trzecia część jednej z najlepiej ocenianych zachodnich serii kina kopanego. Scott Adkins powraca w kultowej roli Boyki i znów oferuje kapitalne sceny walki z choreografią Larnela Stovalla i w reżyserii Isaaca Fiorentine'a, który wie, jak uchwycić kamerą widowiskowość walk. Nie tylko ze strony Adkinsa w życiowej formie, ale też dzięki jego adwersarzowi, w którego wciela się chilijska gwiazda Marko Zaror, dostajemy coś niezwykłego. Popis kaskaderki, umiejętności i walki, które sprawiają, że akcja wznosi się na nowy poziom.

Pasażer

Liam Neeson stał się lubianą gwiazdą kina akcji. Tym razem fabuła rozgrywa się w pociągu, w którym staje się on centrum pewnej intrygi. Trochę akcji, napięcia i ciekawa historia, która na pewno zapewnia oczekiwany poziom rozrywki.

Ocean ognia

Film z Gerardem Butlerem i Garym Oldmanem z 2018 roku jest trochę gatunkowym miksem, bo mamy oczywiście elementy thrillera, ale akcji w tym co nie miara. Trochę starć łodzi podwodnej z nieprzyjacielem oraz scen z komandosami podczas misji. Inny akcyjniak od proponowanych przeze mnie, ale oferuje solidną dawkę emocji.

Człowiek znikąd

Niezwykły film z Korei Południowej, który już stał się klasykiem gatunku. Człowiek z brutalną przeszłością próbuje uratować dziecko, które jest jego jedynym przyjacielem. Kapitalne emocje, niesamowite role oraz imponująco budowane napięcie, gdy dochodzi do scen akcji. Brutalne, efektowne, ale realistyczne. Na długo zapada w pamięć.