Co zapamiętamy po PyrkONline 2021?

Tegoroczna edycja Pyrkonu obfitowała w wiele ciekawych paneli z przeróżnymi gośćmi, którzy dzielili się z widzami tajnikami swojej pracy i zdradzali pomysły na przyszłość. Na przykład Tomasz Baginski w rozmowie z Jerzym Rzymowskim zdradził, że planuje dalszą kolaborację filmowo-serialową z Jackiem Dukajem. I niekoniecznie będzie się ona opierała tylko na ekranizacjach dzieł już opublikowanych przez pisarza.

„Mamy bardzo fajnie rozbudowany pomysł wokół Córki łupieżcy, która jest jedną z mniej znanych książek Jacka i mniej rozpowszechnianych. Ale jest tam bardzo fajny pomysł wyjściowy, który można wykorzystać. Chciałbym też kiedyś zekranizować Szkołę, bo wydaje mi się to bardzo ciekawy komentarz co do systemu, który jest wciąż bardzo aktualny. Docelowo chciałbym także wrócić do Katedry tylko tym razem w pełnym metrażu, ale do tego muszę się jeszcze bardziej umocnić na tym poletku producenckim” – zdradził Bagiński.

Reżyser pracuje teraz nad ekranizacją serialu anime Rycerze Zodiaku, który kręci na Węgrzech. Tam też zresztą realizował jako producent Kierunek Noc na podstawie fragmentu powieści Jacka Dukaja. Jak zdradził, był związany z tym projektem już 5 lat temu i dopiero teraz udało się na tyle dopieścić scenariusz, by wejść na plan. Padło też pytanie o dawno temu zapowiadany film osadzony w świecie Legend Allegro. Bagiński przyznał, że projekt jest na razie zawieszony, ale bardzo chętnie by do niego wrócił.

„Mieliśmy wchodzić na plan zdjęciowy w lecie zeszłego roku. Ale COVID wszystko nam wysadził w powietrze.”

Innym ciekawym panelem było spotkanie ze scenarzystą komiksowym Bartoszem Sztyborem poprowadzone przez Marcina Łuczaka. Podczas rozmowy autor uchylił rąbka tajemnicy o pracy dla wydawnictwa Dark Horse przy tworzeniu komiksowych przygód Geralta w Wiedźminie czy graficznej wersji Cyberpunk 2077 na podstawie gry CD PROJEKT RED.

„Geralt jest dla mnie superfajnym wyzwaniem. Przygotowując się do pisania scenariusza komiksu, powtórzyłem sobie opowiadania Spakowskiego, o których zdążyłem już nieco zapomnieć. Cieszę się, że to zrobiłem, bo to jest znakomity kawałek literatury” – przyznał Sztybor.

Zdradzono też, że niedługo nakładem Egmontu zostanie wydany kolejny tom przygód Wiedźmina pod tytułem Lament. Będzie to wydanie zbiorcze historii wydanej obecnie w Stanach w formie zeszytowej.

„Wiedźmin: Lament to jest szósty tom komiksowych przygód Geralta, a drugi mojego autorstwa. Jest w pewnym stopniu podobny do Zatartych wspomnień. Tu także nasz bohater ma pewne rozterki, które są w centrum wydarzeń. Różni się jednak tym, że jest to moim zdaniem hardcorowy horror. Znajdziemy w nim pewien mrok i okultyzm” – mówi Sztybor.

Panowie również poruszyli temat komiksu Cyberpunk 2077: Gdzie jest Johnny, który doczeka się w Polsce fizycznego wydania. Wcześniej był on dostępny tylko cyfrowo jako rozszerzenie historii zawartej w grze. Teraz nareszcie czytelnicy będą mogli się z nim łatwiej zapoznać. Komiks opowiada historię nierozważnego dziennikarza pragnącego obnażyć skalę korupcji w Night City. Otrzymuje on szansę, by spełnić swoje marzenie. Ktoś wysadził siedzibę pewnej potężnej korporacji, a plotka głosi, że był to nie kto inny jak niesławny Johnny Silverhand, któremu wizerunku w grze użyczył Keanu Reeves. Wielu mówi o tym, że Johnny zginął w eksplozji, a jego ciało przykryły gruzy wysadzonego budynku. Dziennikarz musi odnaleźć zwłoki Silverhanda.

Przy okazji oficjalnego zamknięcia PyrkONline 2021 zespół Allegro przypomniał również o benefitach, jakie czekają na użytkowników Allegro Smart!, którzy planują wziąć udział w przyszłorocznej edycji konwentu. Subskrybenci usługi, którzy kupią bilet online, otrzymają 3 konwentowe tokeny. Żetony będzie można wydać w trakcie zapisów na spotkania rejestrowane, które będą odbywać się podczas festiwalu fantastyki Pyrkon 2022.