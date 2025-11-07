Czy to najlepszy kontroler do Fortnite Festival? Test gitary CRKD Gibson Les Paul Blueberry Burst Pro Edition

fot. naEKRANIE.pl

Fani gier w stylu Guitar Hero czy Rock Band przez długi czas byli skazani na przeszukiwanie portali aukcyjnych i serwisów ogłoszeniowych, a także na różne eksperymenty z kompatybilnością starych kontrolerów ze współczesnymi platformami. Na szczęście wraz z debiutem Fortnite Festival rozpoczęło się stopniowe odradzanie gatunku gier muzycznych, a na rynek trafiły nowe urządzenia. Swój sprzęt zaprezentowało nie tylko PDP, ale też CRKD. Przygotowana przez nich gitara – we współpracy z legendarną firmą Gibson – wygląda świetnie i oferuje ogromne możliwości, choć jednocześnie nie jest to urządzenie w pełni wpisujące się w zasadę "plug and play".

Gitara dostępna jest w dwóch wariantach, różniących się nie tylko wyglądem, ale też działaniem. Podstawowa Encore Edition została wyposażona w klasyczne przyciski i strumbar, natomiast Pro Edition można śmiało określić mianem wersji premium. Oferuje ona mechaniczne przyciski oraz strumbar z efektem Halla i haptycznymi wibracjami zastępującymi charakterystycznie i hałaśliwe "klikanie". Oba warianty występują dodatkowo w dwóch wersjach: Xbox oraz multiplatformowej, działającej m.in. na PC, urządzeniach mobilnych oraz konsolach Sony (PlayStation 3, 4 i 5).

Trzeba jednak zaznaczyć, że kwestia kompatybilności jest tu nieco bardziej złożona. Wersja multiplatformowa – choć oficjalnie nie wspiera Xboxa – działa na tej konsoli w Fortnite Festival po aktywowaniu trybu KeyJam, który emuluje klawiaturę i mysz. Pewnej wprawy wymaga też korzystanie z tej gitary w Rock Band 4 na PS5 – grę należy uruchomić padem DualSense, ale później można już grać samą gitarą. Dla potencjalnych nabywców mam więc jedną ważną radę: dokładnie zapoznajcie się z opisami na stronie producenta, aby mieć pełną świadomość, co kupujecie i z jakimi platformami gitara będzie rzeczywiście współpracować.

Po wyjęciu z pudełka naszym oczom ukazuje się kontroler, który pod względem wymiarów i wyglądu przypomina klasyczne gitary, ale z nowoczesnymi akcentami. Konstrukcja jest modułowa – składa się z korpusu i gryfu. Taki zabieg ułatwia przechowywanie, a także pozwala na personalizację. W sklepie CRKD już teraz znajdziemy alternatywne gryfy – zarówno w stylu Guitar Hero, jak i Rock Band z charakterystycznymi przyciskami solo. To świetne rozwiązanie, pozwalające dostosować gitarę do własnych preferencji – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Warto jednak zaznaczyć, że mechanizm zwalniający blokadę gryfu jest dość twardy – przycisk trzeba nacisnąć z dużą siłą.

Mechaniczne przyciski są bardzo responsywne i działają dobrze, choć przy tym zaskakują brakiem charakterystycznego "kliknięcia", znanego z mechanicznych klawiatur, co niektórzy mogą uznać za wadę. Dla mnie jednak była to zaleta – nie tylko działają bez zarzutu, ale też nie są na tyle głośne, by przeszkadzać domownikom.

Gitarę można połączyć z urządzeniami na trzy sposoby: przez dołączony dongle USB (który można schować wewnątrz korpusu), przez kabel USB-C lub bezprzewodowo przez Bluetooth. Tryb połączenia wybieramy przełącznikiem znajdującym się z boku instrumentu.

Pod względem podstawowej funkcjonalności gitarze niczego nie brakuje. Przyciski progów i strumbar działają bardzo dobrze, a Star Power można aktywować zarówno przez uniesienie gitary, jak i przyciskiem umieszczonym obok mostka. Dla mnie, jako osoby praworęcznej, jego umiejscowienie jest idealne i łatwo mi nacisnąć go nadgarstkiem. Mam jednak wrażenie, że gorzej sprawdzi się w przypadku osób leworęcznych, które będą musiały nieco się nagimnastykować.

Tym, co wyróżnia CRKD Gibson Les Paul Blueberry Burst Pro Edition na tle konkurencji, są ogromne możliwości personalizacji. Producent zastosował pokrętło z aż dziewięcioma trybami, przygotowanymi z myślą o konkretnych grach. Jednym z nich jest wspomniany wcześniej KeyJam Mode, emulujący klawiaturę i mysz, co pozwala z powodzeniem korzystać z gitary w Fortnite Festival. W tym trybie szczególnie przydają się analogowe gałki i liczne przyciski – znacznie ułatwiają one nawigację po menu i poruszanie się po festiwalowym lobby.

W praktyce CRKD Gibson Les Paul Blueberry Burst Pro Edition sprawdza się bardzo dobrze, choć wymaga chwili, by przyzwyczaić się do charakteru przycisków i nowego rodzaju strumbara. W nauce i dostosowaniu sprzętu "pod siebie" pomaga aplikacja CRKD App – może nie jest idealna i w stu procentach intuicyjna, ale umożliwia dodatkową personalizację kontrolera, m.in. przez przypisywanie przycisków, regulację siły podświetlenia RGB czy intensywności wibracji strumbara.

CRKD Gibson Les Paul Blueberry Burst Pro Edition to świetna propozycja dla fanów Fortnite Festival, Guitar Hero i Rock Band. Zwłaszcza że cena – około 580 zł – jest naprawdę rozsądna w stosunku do oferowanych możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że to sprzęt nieco bardziej "wymagający" od PDP Riffmastera, ale przy tym bardziej uniwersalny i oferujący więcej funkcji.