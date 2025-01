Czarne Stokrotki. Kominek, Ogrodnik i Lubaszenko opowiadają nam o serialu [WYWIAD VIDEO]

foto. materiały prasowe

Czarne stokrotki to najnowsza serialowa produkcja telewizji Canal+ w reżyserii Mariusza Paleja. Twórcy pokusili się o coś bardzo rzadkiego na polskim rynku, czyli zrealizowanie serialu science fiction z domieszką kryminału. Z okazji premiery spotkaliśmy się z aktorami Karoliną Kominek, Dawidem Ogrodnikiem i Olafem Lubaszenką, by porozmawiać o pracy nad tą produkcją i dowiedzieć się, co ją tak naprawdę wyróżnia na tle innych. Co ciekawe dla wielu z nich udział w tym serialu był nie lada wyzwaniem aktorskim.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu z aktorami:

Dawid Ogrodnik – wywiad

Karolina Kominek – wywiad

Olaf Lubaszenko – wywiad

Czarne Stokrotki – opis fabuły

Grupa pięciorga maluchów zostaje uprowadzona z przedszkola. W tym czasie geolożka Lena (Karolina Kominek) wraz z ekipą współpracowników szykuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Kiedy okazuje się, że podejrzaną o porwanie jest Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz) – nastoletnia córka Leny, matka odkłada plany zawodowe i wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć córkę, z którą utraciła kontakt wiele lat temu.