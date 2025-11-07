Maxton Hall. Wywiad z Fredericem Balonier

fot. Amazon Prime Video

Maxton Hall powraca z drugim sezonem i przynosi jeszcze więcej emocji, dramatów i trudnych decyzji. Widzowie ponownie śledzą losy Ruby i Jamesa, których miłość zostaje wystawiona na poważną próbę po dramatycznym finale poprzedniej serii. James, próbując poradzić sobie z konsekwencjami swoich czynów, popełnia błąd, który może zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się odzyskać zaufanie Ruby? Nieco więcej o drugim sezonie serialu opowie nam Frederic Balonier - serialowy Kieran, skrycie zakochany w głównej bohaterce.

Frederic Balonier – wywiad

Maxton Hall - sezon drugi już dostępny na Amazon Prime Video. To propozycja, która zadowoli fanów romantycznych dramatów i seriali z klimatem elitarnej szkoły pełnej tajemnic.