Maxton Hall. Wywiad z Fredericem Balonier

Z okazji premiery drugiego sezon Maxton Hall, rozmawiamy z aktorem grającym postać Kierana - Fredericem Balonierem​.
Amelia Adaszak
maxton hall 
Prime
Maxton Hall - Dwa światy fot. Amazon Prime Video
Maxton Hall powraca z drugim sezonem i przynosi jeszcze więcej emocji, dramatów i trudnych decyzji. Widzowie ponownie śledzą losy Ruby i Jamesa, których miłość zostaje wystawiona na poważną próbę po dramatycznym finale poprzedniej serii. James, próbując poradzić sobie z konsekwencjami swoich czynów, popełnia błąd, który może zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się odzyskać zaufanie Ruby? Nieco więcej o drugim sezonie serialu opowie nam Frederic Balonier - serialowy Kieran, skrycie zakochany w głównej bohaterce. 

Frederic Balonier – wywiad 

Maxton Hall - sezon drugi już dostępny na Amazon Prime Video. To propozycja, która zadowoli fanów romantycznych dramatów i seriali z klimatem elitarnej szkoły pełnej tajemnic.

 

Amelia Adaszak
maxton hall 
Prime
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

