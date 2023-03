Zack Snyder rozpalił Internet. To wideo zapowiada wydarzenie związane z DC

fot. Clay Enos // NETFLIX

Zack Snyder nieoczekiwanie opublikował tajemnicze wideo, o którym mówią wszyscy fani popkultury. W nim też widzimy wiadomość od Darkseida, czyli złoczyńcy, który pojawił się w jego filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Wideo mówi, by wszyscy zrobili sobie wolne w dniach 28-30 kwietnia 2023 roku. Sytuacja okraszona została hashtagiem #FullCircle.

Zack Snyder i tajemnicze wideo

Na ten moment kompletnie nie wiadomo, o co może chodzić, ale wydaje się, że na pewno nie o jego powrót do DC. Warner Bros. oraz sam Zack Snyder mówili, że ten rozdział jest zamknięty i nikt nie jest tym aspektem zainteresowany. A szefowie DCU, james Gunn oraz Peter Safran mają własne plany na nowe uniwersum, które odcina się od tego, co stworzył Snyder.

W spekulacjach mówi o możliwym konwencie SnyderCon albo kinowym seansie jego Ligi Sprawiedliwości. Nie ma jednak żadnych przecieków, o co może w ogóle chodzić.

Czekamy na dalsze informacje.