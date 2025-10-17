Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

„Barbenheimer był, teraz będzie LARP” - Filip Zaręba o debiucie w filmie LARP. Miłość, trolle i inne questy [WYWIAD]

Na 50. FPFF w Gdyni rozmawiamy z Filipem Zarębą, debiutującym w głównej roli w filmie LARP. Miłość, trolle i inne questy. Aktor opowiada o przygotowaniach do roli Sergiusza, dla którego LARP staje się pancerzem, o swojej muzyce oraz o dołączeniu do obsady serialu 1670.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  LARP Miłość trolle i i... 
FPFF w Gdyni Filip Zaręba
LARP. Miłość, trolle i inne questy  Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=Kcjcy1vFxGw/ Dystrybucja Mówi Serwis
Reklama

Amelia Figiela: LARP to bardzo ciekawy film i twój pełnometrażowy debiut w głównej roli – gratulacje. Czy wcześniej miałeś styczność z LARP-ami? Brałeś w nich udział, czy znałeś je tylko z opowieści?

Filip Zareba: Wiedziałem, czym jest LARP, ale nie brałem udziału w wydarzeniach organizowanych na dużą skalę. Kameralnie LARP-owaliśmy ze znajomymi: przebieraliśmy się za postacie z uniwersum Wiedźmina i improwizowaliśmy  LARP to w końcu teatr improwizowany dla siebie, a nie dla widowni. Nawet w przedszkolu można powiedzieć, że LARP-owałem. Bawiliśmy się w „Czterech pancernych i psa” i tablica interaktywna była naszym czołgiem Rudy 102.

Czytaj także: LARP - recenzja filmu

Reżyser Kordian Kądziela wspominał, że nikt z obsady raczej nie miał większego doświadczenia z LARP-em. A jak było u ciebie – czy te wcześniejsze próby dały Ci jakieś wyobrażenie o tym świecie, czy wszystko odkrywałeś dopiero na planie?

Nie nazwałbym tego dużym doświadczeniem. To były raczej kameralne zabawy, a w filmie moja postać, Sergiusz, traktuje to bardzo poważnie — ma dopracowany kostium, perukę, uczestniczy w LARP-ach organizowanych na wielką skalę.

Jak wyglądało twoje przygotowanie do roli Sergiusza? Czy próbowałeś jeszcze przed zdjęciami wejść w środowisko LARP-owe, czy raczej opierałeś się na własnych sposobach budowania postaci?

Niestety nie miałem okazji. Wtedy kończyłem szkołę i po prostu brakowało czasu. W Polsce mamy mniej przestrzeni na przygotowanie roli niż np. w Hollywood, ale to też w porządku — kluczowe było dla mnie zrozumienie, co Sergiusz robi w danej scenie i z czym do niej wchodzi. Bartek Topa nauczył mnie też takiego „rozgryzania kwestii” między dublem. Do roli stworzyłem playlistę postaci na Spotify — z muzyką z „Wiedźmina 3”, Matą, Mac DeMarco i najważniejszą piosenką: „Heleną” My Chemical Romance. Pracowałem też nad „bryłą” Sergiusza — chciałem, żeby był introwertyczny, schowany, inspirowałem się moim kuzynem, który taki właśnie był w naszym wieku. Dzięki temu Sergiusz jest trochę niezdarny, ale uroczy, a w odpowiednich momentach potrafi się otworzyć.

LARP. Miłość, trolle i inne questy

arrow-left
LARP. Miłość, trolle i inne questy
Dagmara Szewczuk, @dagsoon
arrow-right

W filmie jest wiele różnych tonów – od scen walki w pełnych kostiumach i fantastycznych sceneriach po emocjonalne momenty z Heleną czy ojcem bohatera. Które z tych doświadczeń były dla ciebie ciekawsze albo bardziej wymagające?

Wszystkie miały coś wyjątkowego. Sceny walki były bardzo immersyjne, przygotowywaliśmy się z choreografami, kaskaderami, uczyłem się machać mieczem, strzelać z łuku. To było kosmiczne doświadczenie. A sceny emocjonalne były równie ważne — bo przez ten film konfrontowałem się z rzeczami, z którymi prywatnie nigdy się nie skonfrontowałem. Najbardziej lubiłem krótkie momenty, kiedy miałem tylko jedno czy dwa słowa do powiedzenia — to paradoksalnie najtrudniejsze aktorsko.

Sergiusz w filmie przechodzi drogę od niepewnego chłopaka, wyśmiewanego przez otoczenie, do kogoś, kto znajduje siebie i swoją pewność. Znalazłeś w tej postaci swoje własne doświadczenia?

Zdecydowanie tak. Może nie w takiej skali, żeby ktoś we mnie rzucał jedzeniem, ale też byłem wyśmiewany, robiono mi psikusy. Łatwo się wzruszałem i inni to wykorzystywali. Zamiast się konfrontować, obśmiewałem to i przygotowywałem kolejne żarty. To był mój pancerz. Dla Sergiusza pancerzem jest LARP, dla mnie — aktorstwo. Wcielanie się w różne postacie daje mi poczucie ulgi, że niektóre emocje mogę przepracować poprzez role.

Wiem, że muzyka jest ci bardzo bliska, tworzysz też własne utwory. Czy twoja twórczość muzyczna przenika do aktorstwa?

Bardzo. Nie mógłbym żyć bez muzyki. Pod pseudonimem Stiopa publikuję swoje kawałki na Spotify — to takie strumienie świadomości. Muzyka w moim życiu jest wszędzie, nawet w dyplomie w AST napisałem musicalową scenę, a moim marzeniem jest wyreżyserować musical. Do LARP-a też planuję stworzyć piosenkę „Helena” jako Sergiusz i wrzucić ją na Spotify w wersji lofi.

Byłeś już na premierze LARP-a? Jaki był twój odbiór i pierwsze reakcje widzów?

Tak, pierwszy raz zobaczyłem film dopiero na premierze. Nie lubię siebie oglądać, jestem bardzo krytyczny, ale muszę przyznać — ten film jest piękny. Działa forma, działa świat, działa komedia i dramat. Jestem szczęśliwy, że jesteśmy w konkursie głównym FPFF. Od premiery spływa do mnie mnóstwo pozytywnych opinii — ludzie są zaskoczeni, że w polskim kinie można zrobić coś takiego.

A co na to sami LARP-owcy, którzy są naturalnie najważniejszym odbiorcą tego filmu?

Byli obecni na premierze, część z nich wystąpiła nawet w filmie jako statyści. Zorganizowali performance’y, przyszli na afterparty w strojach. Byli wzruszeni i zadowoleni, że LARP został pokazany w filmie w sposób rzetelny. To był kredyt zaufania, mogli się przecież odwrócić i powiedzieć „nie ufamy wam”. A jednak dali nam zielone światło i dziś są dumni.

Myślisz, że widzowie będą przychodzić do kina w cosplayach, tak jak na „Barbenheimer”?

Był „Barbenheimer”, teraz będzie „LARP”. Mam nadzieję, że tak!

W filmie grasz Sergiusza, który sam wciela się w rolę elfa. Jak wyglądało dla ciebie takie podwójne granie — rola w roli?

Kostium bardzo mi pomógł. Sergiusz na co dzień nie wie, co zrobić z rękami, jest niezdarny, zamknięty. Ale kiedy zakłada zbroję i bierze łuk, nagle dostaje „ego boosta”. Jego ciało i ruchy się zmieniają, nabiera pewności. Ale pod spodem to nadal Sergiusz — tylko z pancerzem i większą siłą.

Na koniec odejdę od tematu LARP-a, bo chciałabym też zapytać cię o serial 1670 co na pewno wielu też ciekawi. W drugim sezonie przejąłeś tam rolę Stanisława po innym aktorze. Jak wyglądało dla ciebie wejście w taką sytuację – granie postaci, którą widzowie już znali – i czy czułeś presję związaną z tym, jak zostanie to przyjęte przez fanów?

To było bardzo stresujące. Nie wiedziałem, na ile mogę sobie pozwolić, szczególnie grając obok tak doświadczonych aktorów jak Bartek Topa czy Kasia Herman. W pierwszym sezonie postać Stanisława, grana przez Michała Balickiego, nie miała wielu emocjonalnych scen, a w drugim sezonie było ich sporo. Musiałem znaleźć własny ton. Reżyserzy dali mi wolność i wsparcie — mówili, że ta postać ma być moja. Stopniowo nabierałem odwagi. Było to spełnienie marzeń, ale też ogromne wyzwanie. Ostatecznie postanowiłem podejść do roli tak, jak Stanisław podchodzi do relacji z ojcem: z poczuciem, że nie do końca wie, jak sprostać oczekiwaniom, ale mimo wszystko próbuje.

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  LARP Miłość trolle i i... 
FPFF w Gdyni Filip Zaręba
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,2

2025
Larp. Miłość, trolle i inne questy
Zobacz w kinie Larp. Miłość, trolle i inne questy Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zendaya
-

Zendaya i Robert Pattinson w nowej komedii romantycznej! Jest data premiery The Drama

2 Naga broń - oficjalny kadr promujący film z 2025 roku. Na zdjęciu Liam Neeson z rekwizytem wyglądającym jak pistolet - to sztuczna zabawka, nie prawdziwa broń
-

Naga broń już dostępna online! Gdzie obejrzeć w VOD?

3 41. Ultron (podstawowa wersja) - android obdarzony nadludzką siłą i wytrzymałością. Potrafi manipulować grawitacją i temperaturą otoczenia, a także emitować wiązki energii. O jego pozycji na liście decyduje to, że Ultron jest zdolny opanować każde oparte na nowoczesnej technologii narzędzie w całym uniwersum, które następnie zostaje podporządkowane jego woli.
-

W jakiej formie Ultron wróci do MCU? Showrunner Visionquest o przedstawieniu postaci

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Co stało się Peterowi Parkerowi? Nowe zdjęcia i wideo z planu Spider-Mana 4

5 12. Rocky (1976). Różnica: 310 (mężczyźni - 132., kobiety - 442.)
-

Pierwsze zdjęcia z planu I Play Rocky. Kto gra młodego Stallone'a?

6 Pendragon Cycle: RIse of the Merlin
-

Nowa adaptacja legend arturiańskich! Zwiastun Rise of the Merlin

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV