Filmy i seriale podobne do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Fantasy, przygoda i humor

fot. materiały prasowe

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to wysokobudżetowa adaptacja fabularnej gry RPG. Opowiada o złodziejaszku i bandzie niepoprawnych poszukiwaczy przygód, którzy podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy bohaterowie wpadają w oko niewłaściwym ludziom. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein. Za scenariusz opowiadają reżyserzy i Michael Gilio. W głównych rolach występują: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Premiera w polskich kinach 14 kwietnia 2023 roku.

Do premiery wyczekiwanej adaptacji gry pozostało zaledwie kilka dni! Z tej okazji sporządziliśmy listy filmów i seriali z gatunku fantasy, które są podobne do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Umieściliśmy na nich te tytuły, które zawierają choć jeden z niżej wymienionych elementów. Na przykład opowiadają o grupie bohaterów lub przyjaciół, którzy wyruszają w podróż, aby wykonać jakąś misję lub osiągnąć cel, a po drodze przeżywają wiele przygód. W innych nie brakuje magii, humoru oraz niezwykłych światów o charakterze mediewistycznym. W jeszcze kolejnych zróżnicowane rasowo postacie mierzą się z potworami, bestiami lub smokami. Jeśli jakaś historia przypomina kampanię z RPG lub po prostu jest adaptacją gry wideo, też trafiła do naszej galerii.

Sprawdźcie poniżej, które filmy i seriale warto obejrzeć przed seansem Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, aby lepiej wczuć się w klimat tej przygody. Nie pominęliśmy ani animacji, ani niskobudżetowych produkcji.

Filmy podobne do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Lochy i smoki (2000)

Seriale podobne do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor