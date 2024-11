Testujemy ergonomiczne krzesło biurowe FlexiSpot BS12 Pro. Wsparcie w pracy zdalnej

fot. FlexiSpot

W skrócie: krzesło FlexiSpot BS12 Pro ma minimalistyczny design, jest dobrze zaprojektowane i bardzo łatwe w montażu; ma również prostą regulację wysokości i głębokości siedziska oraz odchylenia oparcia. Materiał obicia jest miły w dotyku, ale postawiono raczej na przewiewność niż komfort. Brak miękkiej wyściółki sprawia, że fotel jest mniej wygodny niż droższe krzesła biurowe tego lub innych producentów. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, jest to dobry wybór, zwłaszcza w promocji. A taka nadarza się właśnie teraz z okazji Black Friday - ten konkretny model został przeceniony z 2399 zł na 1499 zł!

Krzesło ergonomiczne BS12-PRO

Domowe biuro w czasach pracy zdalnej

Od czasu pandemii wzrósł czas, jaki spędzam pracując z domu. Wcześniej w pracy miałem całkiem porządne krzesło biurowe, ale od kilku lat pracuję między łóżkiem, kanapą i biurkiem. To ostatnie wybierałem jednak rzadziej, bo moje krzesło nie należy do najwygodniejszych, delikatnie mówiąc. A po latach spędzonych w pozycji siedzącej wzrasta ryzyko bólu pleców, a także przewlekłych schorzeń kręgosłupa. Pomocą może być solidne, ergonomiczne krzesło biurowe, które zapewni wsparcie dla kręgosłupa podczas długiego siedzenia. Przyda się ono nawet wtedy, gdy zdecydujesz się na biurko stojące i bieżnię pod biurkiem, które cieszą się ostatnio sporą popularnością.

Jako autor, redaktor i gracz większość z ostatnich 25 lat pracy spędziłem w pozycji siedzącej. Wcześniej zresztą też głównie siedziałem, jak nie w szkołach i na uczelniach to w domu nad lekcjami oraz przed komputerem lub konsolą. I telewizorem, i książką. W sumie większość życia spędziłem siedząc, co nie pozostaje bez wpływu na mój kręgosłup. I oczywiście nie jestem w tym osamotniony, schorzenia kręgosłupa związane z pracą siedzącą należą do chorób cywilizacyjnych.

Konsumenci mają teraz do wyboru setki różnych krzeseł biurowych. Ja miałem okazję przez kilka miesięcy korzystać z FlexiSpot BS12 Pro, ergonomicznego krzesła z regulacją wysokości, głębokości siedziska, pochylenia oraz podparciem odcinka lędźwiowego.

FlexiSpot BS12 Pro – cena, dostępność i promocje

Jedna z najszybciej rozwijających się marek w branży, znana najlepiej z biurek z regulowaną wysokością, które testowaliśmy już naEKRANIE, oferuje szeroki asortyment różnych rodzajów ergonomicznych krzeseł stworzonych specjalnie do pracy i grania. Ceny zaczynają się od 899 zł (599 zł w promocji Black Friday) za model BS3 do 3099 zł za topowy model BS14 GBP. Nieco niżej w hierarchii znajduje się właśnie FlexiSpot BS12 Pro, kosztujący 2299 zł i przeceniony na 1499 zł. To świetna cena za fotel o tak wysokiej jakości wykonania.

Fotel dostępny jest w dwóch biurowych kolorach – szarym i czarnym. Ja miałem okazję wysiadywać model szary. Sprzęty FlexiSpot można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej flexispot.pl.

FlexiSpot BS12 Pro – opakowanie i montaż

FlexiSpot BS12 Pro pojawił się pod moimi drzwiami w pokaźnym kartonowym pudle, ale nie miałem większych problemów z wciągnięciem go do domu. Może przydać się pomoc drugiej osoby, ale w moim przypadku okazała się zbędna. Wewnątrz opakowania znajdowały się bezpiecznie zapakowane i zabezpieczone dwa spore podłokietniki, zagłówek, oparcie, pięcioramienna podstawa oraz oczywiście najcięższe z całego zestawu siedzisko. W niedużym kartonowym pudełku znalazłem śruby, podkładki, dwa klucze imbusowe, siłownik gazowy do regulacji wysokości oraz pięć kółek.

Montaż FlexiSpot BS12 Pro jest prosty, zwłaszcza jeśli masz jakieś doświadczenie w montażu mebli. Oparłem się pokusie zmontowania go bez zaglądania do instrukcji, ale można poradzić sobie także bez niej. Najważniejszym i wymagającym najwięcej pracy krokiem jest połączenie oparcia z podstawą siedziska. Jak wspomniałem, siedzisko jest dość ciężkie i musiałem położyć je na kanapie, żeby przykręcić do niego oparcie za pomocą trzech solidnych śrub z dwiema podkładkami. Chwilę wysiłku kosztowało jeszcze trafienie otworem w siedzisku na siłownik zamontowany na pięcioramiennej podstawie. Ostatnim krokiem był montaż lekkiego zagłówka.

FlexiSpot BS12 Pro: ergonomia i wykonanie

FlexiSpot BS12 Pro ma wszystkie funkcje, których wymagamy od krzeseł biurowych, ale ma też kilka drobnych mankamentów, o których należy pamiętać.

Oparcie fotela odchyla się bez podnoszenia siedziska. Trzy dźwigienki – do regulacji wysokości, blokowania kąta nachylenia oparcia i do regulacji głębokości siedziska – są wygodnie umieszczone przy krawędzi siedziska. Zakres regulacji dwóch ostatnich jest wystarczający, ale siedzisko nawet w najniższym położeniu może być umieszczone zbyt wysoko dla niższych użytkowników.

FlexiSpot BS12 Pro przedkłada przewiewność nad komfort siedzenia. Konstrukcja oparcia i siedziska obciągnięta jest poliestrową tkaniną, która zapewnia też podparcie dla pleców i niżej położonej ich części. Napięcie tkaniny zastępuje bardziej tradycyjne wypełnienie, a sam materiał jest miły w dotyku i oddychający. Sprawdza się to zwłaszcza w trakcie gorętszych miesięcy roku. Miałem pewne wątpliwości czy materiał nie zacznie tracić elastyczności, co zmniejszy komfort siedzenia, ale przez tych kilka miesięcy nic takiego się nie wydarzyło. Krzesło jest także bardzo ciche – nic nie trzeszczy i nie zgrzyta podczas odchylania oparcia, obracania siedziska czy jeżdżenia. Zagłówek wydaje się nieco zbyt mocno podany do przodu, ale osobiście rzadko z niego korzystam, a w razie konieczności można go łatwo zdemontować. Wygodne są regulowane podłokietniki – można ustawić je pod trzema różnymi kątami, a także zmieniać ich wysokość. Podparcie lędźwiowe z regulowaną wysokością jest bardzo wygodne, choć również polega głównie na sile napięcia tkaniny. Na razie wydaje się być w porządku, ale jak będzie wyglądać za kilka lat? Mam zamiar się o tym przekonać.

Dla mnie najważniejszą i najfajniejszą cechą FlexiSpot BS12 Pro jest płynne i w pełni regulowane odchylanie oparcia. Po latach pracy przy biurku wypracowałem sobie silnie odchyloną pozycję, która wydaje się mniej obciążać odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Zamiast nachylać się w stronę monitora, odchylam się na krześle, wjeżdżam nieco pod biurko, a monitor w miarę możliwości przysuwam bliżej. Okazało się to zbawienne dla moich problemów z kręgosłupem i cieśniami nadgarstków.

FlexiSpot BS12 Pro – podsumowanie naEKRANIE

Jeśli szukałeś solidnego, ergonomicznego krzesła do swojego domowego biura, możesz swój quest zakończyć na FlexiSpot BS12 Pro. Jest wygodne i oferuje duże możliwości regulacji, a wszystkie mechanizmy pracują cicho i precyzyjnie. Należy jednak pamiętać, że FlexiSpot BS12 Pro opiera swój komfort na elastycznej tkaninie zamiast klasycznej wyściółki. Osobiście lubię, gdy przewiewny materiał dopasowuje się do moich pleców i zapewnia wentylację w gorące dni, ale są tacy, którzy wolą miękkie wypełnienie, jakie można znaleźć w wielu fotelach gamingowych.