Grałam w Harry Potter: Mistrzowie quidditcha. Lekko nie jest

Fani świata Harry’ego Pottera mogą cieszyć się z kolejnej gry z uwielbianego uniwersum. 3 września 2024 roku swoją premierę miała gra Harry Potter: Mistrzowie quidditcha, w której wcielamy się w zawodnika tej magicznej dyscypliny. Sprawdzić się w niej mogą już użytkownicy PC, konsol PS4 i PS5, natomiast właściciele konsoli Switch będą musieli jednak poczekać do grudnia na swoją kolej. Ten nowy tytuł stworzyło Unbroken Studios.

Gra rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia w magiczny świat, a następnie tworzymy pierwszego zawodnika naszej drużyny – ścigającego. Jego zadaniem jest zdobywanie punktów poprzez przerzucenie piłki zwanej kaflem przez jedną z trzech obręczy. Kreator postaci nie jest bardzo mocno rozbudowany, ale z pewnością można puścić wodze fantazji przy kreowaniu kolejnych bohaterów. Po stworzeniu każdego zawodnika gra zaprasza nas na próbną grę na danej pozycji, by wypróbować ich umiejętności, a także nauczyć się komend, które będą niezbędne podczas meczu. Świetną ciekawostką dla fanów z pewnością będzie fakt, że przez proces samouczka prowadzą nas postaci doskonale nam znane z rozgrywek quidditcha w książkach i filmach. Tak więc jak być np. szukającym uczy nas Harry, obrońcą Ron, a pałkarzem bracia Weasley.

Pierwsze rozgrywki z jakimi się mierzymy, to te przy domu Weasleyów. Jeśli pamiętacie te fragmenty z książki, w których Harry i rudowłosa rodzina dokazują na miotłach obok Nory, to właśnie tam trafiacie. Po zakończeniu samouczków na wszystkich pozycjach w drużynie, przełączacie się między zawodnikami podczas meczu, co wcale nie jest łatwe. Samo latanie nie należy do najbardziej sterownych czynności (Ci, którzy grali w Hogwarts Legacy wiedzą, o czym piszę), a ilość komend do zapamiętania przy działaniach każdej z postaci może na początku sprawiać dużo trudności. Moja rada jest taka, by pogrzebać w ustawieniach i pozmieniać je pod swoje ulubione „chwyty” pada już na tym etapie. To z pewnością nie jest gra dla najmłodszych graczy i to sugeruje już rekomendacja twórców, czyli T (13+). To zręcznościówka, która wymaga wzmożonej uwagi i szybkich reakcji.

Po „sezonie przygotowawczym” przychodzi czas na rozegranie kolejnych meczy, a zadaniem gracza jest oczywiście zdobycie Pucharu Quidditcha. Podczas rozgrywki spotykamy się z następującymi drużynami:

Domy Hogwartu

Gryffindor

Slytherin

Ravenclaw

Hufflepuff

Szkoły magii (Turniej Trójmagiczny)

Hogwart

Beauxbatons

Durmstrang

Reprezentacje krajów (Mistrzostwa Świata)

Australia

Brazylia

Kanada

Chiny

Meksyk

RPA

Hiszpania

Szwecja

Uganda

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Francja

Niemcy

Indie

Jamajka

Japonia

Wśród reprezentacji krajów zabrakło niestety Polski, choć w książkach z sagi J.K. Rowling padają odniesienia do polskich zawodników. Zabrakło również dwóch ważnych teamów znanych z kart powieści, a mianowicie Irlandii i Bułgarii, na których pojedynek przenosi nas Harry Potter i Czara Ognia. Jeśli jednak nie jesteście purystami, nie zwrócicie na to uwagi.

Co ważne, przed premierą tytułu fani obawiali się dodania mikropłatności, ale te plotki Warner Bros. Games zdementowało. W miarę postępów w grze możemy dopieszczać wyposażenie naszych zawodników – zmieniać ich miotły i dodawać przeróżne akcesoria.

Gra Harry Potter: Mistrzowie quidditcha będzie gratką nie tylko dla samotnych wilków – to również dobra zabawa dla fanów multiplayera, dzięki któremu możemy zagrać z fanami quidditcha z różnych stron świata. Tworzoną przez nas karierę możemy ukończyć zarówno samemu, jak i w trybie współpracy.

Nie mam więc dobrych wieści dla tych, którzy czekają na łatwą i przyjemną gierkę z qudditchem w roli głównej, gdzie miotła sama się prowadzi niczym Błyskawica. Nastawcie się na rozgrywkę w skupieniu i przy dużej dozie pokazu zręczności, a ten tytuł z pewnością Was ukontentuje i pozwoli przenieść się na długie godziny do świata magii i czarodziejstwa.