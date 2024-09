Serial Harry Potter oficjalnie szuka swoich Harry'ego, Rona i Hermiony. "Inkluzywny, zróżnicowany casting"

HBO/Max

Ruszył casting do serialu Harry Potter. Wczoraj w sieci pojawiło się ogłoszenie informujące o poszukiwaniu odtwórców ról tytułowego bohatera, Rona Weasleya i Hermiony Granger. Najprawdopodobniej poznaliśmy z niego datę rozpoczęcia zdjęć - w ogłoszeniu czytamy bowiem, że aktorzy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii i Irlandii w kwietniu 2025 roku powinni być w wieku od 9 do 11 lat. Stacja HBO potwierdziła, że notatka jest oficjalna.

We wiadomości napisano również, że casting będzie otwarty dla przedstawicieli wszystkich ras, grup etnicznych i tożsamości płciowych:

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia inkluzywnego, zróżnicowanego castingu. W przypadku każdej roli prosimy o zgłaszanie wykwalifikowanych aktorów, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, ewentualną niepełnosprawność, rasę, orientację seksualną, tożsamość płciową lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Kandydaci do ról proszeni są o przesłanie dwóch materiałów. Pierwszy z nich, maksymalnie 30-sekundowy, ma być wierszem bądź krótką opowieścią - ale niczym związanym ze światem Harry'ego Pottera. Drugi, trwający do minuty, to przedstawienie siebie i opowiedzenie o "członku rodziny, przyjacielu lub zwierzęciu, z którym kandydaci są szczególnie blisko".

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że showrunnerką i reżyserem serialu zostali odpowiednio Francesca Gardiner i Mark Mylod, wcześniej odpowiedzialni m.in. za Sukcesję. Twórcy produkcji zapewniają, że będzie ona "wierna" książkom J.K. Rowling.

