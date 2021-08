Filmowy konkurs w Heliosie. Wakacyjne premiery pomogą wygrać nagrody

Źródło: Twentieth Century Fox

Wszystko powoli wraca do normalności w świecie opanowanym przez pandemię koronawirusa, co widać między innymi na przykładzie kin. Po miesiącach posuchy wakacje są pełne blockbusterów, czyli wielkich i drogich hollywoodzkich superprodukcji, które najlepiej ogląda się na dużym ekranie. VOD nigdy nie zagwarantuje nam doświadczeń, które przeżyjemy na sali kinowej. To właśnie tam jesteśmy w stanie całkowicie skupić się na danej produkcji i czerpać z tego ogromną przyjemność.

Kino Helios, aby pomóc widzom celebrować filmowe wakacje, przygotowało specjalny konkurs. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy kupić i zachować bilet na jeden z filmów wyświetlanych w kinach Helios, wypełnić zgłoszenie konkursowe dostępne na stronie www.helios.pl/wakacje i odpowiedzieć na pytanie: Mój ulubiony film na wakacje to… ? Nie zapomnijcie tylko o kreatywnym uzasadnieniu swojego wyboru.

Warto wziąć udział w akcji, ponieważ czekają na Was atrakcyjne nagrody. Jeśli chodzicie do kina, zachowajcie bilety i sprawdźcie swoje szczęście. Nagrodą główną jest voucher na wakacje o wartości 5 500 złotych do wykorzystania w biurze podróży Rainbow Tours, a także 15 zestawów kinomana - w skład każdego wchodzą dwa zaproszenia na wybrane filmy oraz zestaw barowy dla dwojga. Partnerami akcji jest Pepsi oraz Rainbow Tours. Zabawa trwa do 31 sierpnia 2021 roku.

foto. Warner Bros

Sierpień to czas, gdy mamy kilka atrakcyjnych premier wartych wyprawy do kina. Na ekranach jest już świetnie oceniany Legion samobójców: The Suicide Squad, a za chwilę wejdzie Free Guy, czyli szalone i pełne humoru widowisko osadzone w świecie gry multiplayer. Ryan Reynolds wciela się w nim w NPC, czyli postać niezależną, która wyrywa się ze scenariusza i zaczyna zachowywać się inaczej. Ponadto premiery mają jeszcze mieć: Lassie wróć!, Operacja mumia, Egzorcyzmy dnia siódmego oraz polskie produkcje Czarna owca, Mistrz i The End.

Szczegóły konkursu dostępne są pod adresem: www.helios.pl/wakacje. Zachęcamy do zabawy i życzymy powodzenia!