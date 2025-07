Jak prezentuje się nowy Glina? Byliśmy na planie [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Niedawno pisaliśmy o tym, że zakończono zdjęcia do kontynuacji serialu Glina. Teraz możemy się z Wami podzielić radosną informacją o tym, że byliśmy na planie i widzieliśmy z bliska jak ta produkcja powstaje. Rozmawialiśmy z Maciejem Stuhrem i Jackiem Braciakiem, który wracają do ról Artura Banasia i Bonifacego Józwiaka. Aktorzy opowiedzieli nam co wydarzyło się przez ten czas w życiu ich bohaterów i jakim punkcie życia są teraz. Spotkaliśmy się także z Nelą Maciejewską, która wciela się w nową postać aspirantkę Tamarę Rudnik.

Glina – relacja z planu

Glina – opis fabuły