Książki i komiksy – propozycje świątecznych prezentów 2019 r.

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was dwadzieścia komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych.

Mamy w zestawieniu pozycje związane z serialami, kryminały, fantastykę, a także literaturę faktu. Nie zabrakło też rzeczy po prostu ładnie wydanych.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Cezary Zbierzchowski - Distortion

Distortion to mocna, męska powieść o wojnie, jej codzienności, o brawurowych akcjach i twardej żołnierskiej przyjaźni, która rodzi się na polu walki, na granicy życia i śmierci. To powieść o koszmarze zabijania, o czerni w nas, ale i o braterstwie broni, o tęsknocie za normalnością. I o miłości – jedynej nadziei i jedynym ratunku, kiedy zło wydaje się wszechobecne. Zbierzchowski znakomicie oddaje realia konfliktu zbrojnego – towarzyszymy żołnierzom w bazie na pustyni, uczestniczymy w miejskich potyczkach. Pierwiastek fantastyczny staje się alegorią piekła, które stoi za działaniami wojennymi. Distortion przeczytasz jednym tchem, ale zapamiętasz na zawsze.

Źródło: Powergraph

Jeremy Clarkson - Świat według Clarksona. Jeśli mógłbym dokończyć…

Świat wokół tak szybko się zmienia… i komplikuje. Dziś prowadzisz najpopularniejszy program motoryzacyjny wszech czasów, a jutro z różnych powodów musisz szukać nowej pracy.

Dobrze, że Jeremy Clarkson – pogromca absurdów, obrazoburczy komentator codzienności i niewyczerpane źródło jedynego w swoim rodzaju humoru – pomaga nam się w tym wszystkim odnaleźć. Z godną podziwu wszechstronnością ogarnia to, co nawet najtęższym umysłom świata polityki, mediów i biznesu wydaje się nie do ogarnięcia. W najnowszej książce dzieli się z nami swoimi obserwacjami, poglądami i dobrymi radami. Z jego ostrych jak brzytwa felietonów dowiemy się między innymi:

- dlaczego prawa mężczyzn powinny być zrównane z prawami koni

- jak rząd jedną prostą ustawą może nam zapewnić nieśmiertelność

- w jaki sposób energia jądrowa dała nam świetną muzykę pop

- które zwierzę domowe to prawdziwy psychopata

- jakie pytanie zawsze przełamie pierwsze lody.

Tom i Jerry to nie kreskówka, lecz film dokumentalny. Wielu Anglików powinno mieć zakaz opuszczania kraju. Politycy muszą nam obiecać (i zapewnić) lepsze routery Wi-Fi. A my… dbajmy o jeże! Oto poglądy człowieka, który po raz kolejny wyrusza w misję naprawiania świata.

I go naprawi… tylko pozwólcie mu dokończyć!

Źródło: mat. prasowe

Gratka dla fanów serialu Czarne lustro. Od dnia wbijającej w fotel premiery serial „Czarne lustro” zdążył przeistoczyć się w globalny fenomen. Jego twórcy – Charlie Brooker i Annabel Jones – zabierają nas w niesamowitą podróż po wszystkich dziewiętnastu filmach tworzących pierwsze cztery sezony tej kultowej już serii.

Towarzyszą im głosy licznych współtwórców. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Bryce Dallas Howard, Jon Hamm, Jodie Foster, Jodie Whitaker, Mackenzie Davis, Gugu Mbatha-Raw, Alex Lawther, Letitia Wright i wiele, wiele innych.

Produkcja tak przełomowego i innowacyjnego serialu telewizyjnego to ciężki kawałek chleba. Każdy odcinek antologii to ryzykowny skok w nieznane nie tylko dla widza, ale przede wszystkim dla twórców.

Oto najpełniejsza, stuprocentowo szczera i bezkompromisowa historia o tym, jak udało się tego dokonać.

Źródło: Insignis

Kim, do licha, jest Carmen Sandiego?

Kolejna książka dla serialomaniaków, czyli oficjalna książka oryginalnego serialu Netflix.

Od dawien dawna ludzie pytali: gdzie, do licha, jest Carmen Sandiego? A może powinni raczej zapytać: kim tak naprawdę jest ta niesławna i nieuchwytna kryminalistka?

Naszą zręczną i zwinną złodziejkę podczas jej tajemniczej misji wciąż ścigają ACME i Interpol. Dama w czerwieni jest jednak zawsze o krok przed nimi! W tej ekscytującej i wypełnionej akcją książce, opartej na znanym animowanym serialu Netflixa, Carmen Sandiego po raz pierwszy tak szczegółowo opowie o swoich niesamowitych przygodach.

Nadszedł czas, by dowiedzieć się… kim, do licha, jest Carmen Sandiego?

fot. materiały prasowe

Kryminały Bernarda Miniera

Francuski pisarz znany jest najlepiej z serii o Servazie, na którą składają się powieści Bielszy odcień śmierci, Krąg, Nie gaś światła, Noc, Siostry, Zapach śmierci. Natomiast w tym roku ukazała się jego nowa, niepowiązana powieść, zatytułowana Na krawędzi otchłani. Oto jej opis:

Moira, młoda Francuzka, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, podejmuje pracę w Hongkongu. Jej nowa firma to chiński wiodący producent nowych technologii. Praca nad prototypem wirtualnego opiekuna o wiele mówiącej nazwie Deus to dla niej życiowa szansa. Moira dość szybko orientuje się, że firma kryje wiele sekretów, i to nie tylko związanych z ochroną nowych rozwiązań technologicznych .Wśród jej pracowników mnożą się morderstwa, samobójstwa i wypadki. Moira czuje się śledzona i obserwowana. Wkrótce dziewczyna uświadamia sobie, że prawda, która czeka na nią u kresu nocy, jest bardziej przerażająca niż najgorszy z sennych koszmarów.

"Na krawędzi otchłani" to powieść niezwykle aktualna, która dotyczy każdego z nas, czy tego chcemy czy nie. To powieść o rodzącym się na naszych oczach świecie, w którym potęga technologii i sztucznej inteligencji skłania do snucia najczarniejszych scenariuszy.

Bielszy odcień śmierci

Michał Fajbusiewicz, Magda Omilianowicz - Fajbus. 997 przypadków z życia

Twórca kultowego programu „997”, który przez lata elektryzował całą Polskę.

Człowiek orkiestra, dziecko szczęścia, miłośnik dobrej zabawy, dziennikarz, wymagający szef, zdyscyplinowany, choć rozrywkowy. Szczerze opowiada o sobie, o plusach i minusach sławy, kulisach pracy dziennikarza i swej przewrotnej naturze. Nie oszczędza też TVP, do której niedawno wrócił, lecz na bardzo krótko…

Ma na koncie sporo:

- mnóstwo programów, w których badał zagadkowe zbrodnie sprzed lat, uczył, jak strzec się przed przestępcami, edukował – razem ze znanymi aktorami – jak nie wpaść w sidła naciągaczy

- kilkaset filmów dokumentalnych

- doświadczenia zdobywane podczas podróży – objechał niemal cały świat - tysiące fotografii, szczególnie cykle portretów

- oraz życzliwość całego grona wiernych przyjaciół, choć trzeba przyznać, że nie mają z nim lekko, jako że co i rusz zastawia na nich pułapkę.

Źródło: Kompania Mediowa

Opowiem ci o zbrodni. Tomy 1 i 2

Czołowi polscy autorzy kryminałów analizowali głośne sprawy, opierając się na nagich faktach z policyjnych i sadowych akt. Tu nie ma kluczenia – jest za to próba odpowiedzi na pytanie: co popycha człowieka do popełnienia zbrodni? Teksty do obu tomów napisały najgłośniejsze polskie nazwiska „pióra kryminalne”.

Każdy z autorów przeanalizował okoliczności towarzyszące przestępstwom. Pisarze rozmawiali z profilerami, patologami, psychologami, specjalistami kryminologami, analizowali akta. Każdy z nich opisał wybraną historię, starając się zrozumieć, co doprowadziło do tragedii. Autorzy zrobili to w charakterystyczny dla siebie sposób, do którego przyzwyczaili swoich czytelników.

Książki towarzyszą programowi w telewizji Crime+Investigation. Pisarze są w nim narratorami przedstawiającymi kulisy śledztwa i rozmawiającymi z ekspertami, których udział okazuje się niezwykle ważny dla przebiegu opowieści.

Opowiem ci o zbrodni 2

Simon Beckett - Zapach śmierci

Pewnego letniego wieczoru David Hunter – antropolog sądowy – odbiera telefon od dawnej znajomej z pracy. Kobieta potrzebuje opinii w pilnej sprawie.

W opustoszałym, czekającym na rozbiórkę szpitalu Świętego Judy gdzie bywają bezdomni, dilerzy i narkomani znaleziono częściowo zmumifikowane ciało. Nawet Hunter nie potrafi określić, od jak dawna mogło tam leżeć. Wiadomo tylko jedno: to ciało młodej ciężarnej kobiety.

Po zapadnięciu się podłogi strychu wychodzi na jaw kolejny z mrocznych sekretów szpitala. Oczom policjantów ukazuje się ukryta sala zastawiona łóżkami. W niektórych nadal ktoś leży…

Pozornie prosta z początku sprawa przeradza się w obłąkańczy koszmar. Nikt z otoczenia Huntera nie może czuć się bezpiecznie…

Szpital upomni się o kolejne ofiary.

Ludziom zwykle wydaje się, że natychmiast rozpoznaliby zapach śmierci. Że rozkładowi towarzyszy szczególna, charakterystyczna woń, paskudny trumienny odór. Mylą się.

Simon Beckett jest brytyjskim dziennikarzem i pisarzem. Zasłynął jako autor thrillerów kryminalnych, których głównym bohaterem jest antropolog sądowy – David Hunter. Jego książki zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Simon Beckett mieszka wraz z żoną w Sheffiled w Anglii.

Źródło: Czarna Owca