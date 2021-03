Kuba Badach gościem podcastu Rozmowy naEKRANIE [VIDEO]

foto. naEKARNIE.pl

Kuba Badach to polski wokalista i kompozytor. Razem ze swoją żoną Aleksandrą Kwaśniewską przygotowali piosenkę do najnowszej produkcji Disneya i Pixara Co w duszy gra, zatytułowaną Liczy się tylko to. W naszym programie przybliża kulisy jak doszło do tej niecodziennej kolaboracji, bo w odróżnieniu od innych muzyków przygotowujących piosenki do animacji Disneya, Badach dostał wolną rękę, by stworzyć coś samemu od zera, a to się rzadko zdarza. Tłumaczy też czym zachwyciło go Co w duszy gra i trzeba przyznać sami nie zwrócilibyśmy na te szczegóły uwagi.

W rozmowie z Dawidem Muszyńskim piosenkarz opowiada również m.in. o swoich doświadczeniach z dubbingiem, pierwszej animacji Disneya jaką oglądał oraz o tym jak wygląda robienie muzyki filmowej.

Posłuchajcie naszego podcastu, poniżej znajdziecie również wersję video: