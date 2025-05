Nadeszła nowa era grafiki. Zobacz, co potrafią laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX z serii 50

fot. NVIDIA

Choć przeskoki w jakości oprawy wizualnej nie są dziś aż tak widoczne jak w czasach przejścia z grafiki 2D na 3D w latach 90., to — jak to często bywa — diabeł tkwi w szczegółach. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele technologii, które na zawsze odmieniły branżę wirtualnej rozrywki, sprawiając, że grafika stała się jeszcze bardziej imponująca, a momentami wręcz ociera się o fotorealizm. Aby być na bieżąco ze wszystkimi tymi nowinkami, trzeba jednak dysponować odpowiednim sprzętem — i niekoniecznie muszą to być potężne, gamingowe pecety czy najnowsze konsole.

Z powodzeniem sprawdzą się również laptopy wyposażone w najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50 z obsługą techniki DLSS 4, która po raz pierwszy wykorzystuje model sztucznej inteligencji oparty na transformerach, co znacząco poprawia rekonstrukcję obrazu, redukuje artefakty wizualne i generuje do 15 pikseli na każdy tradycyjnie renderowany, zwiększając płynność i jakość grafiki. Imponująca jest zwłaszcza nowa technika Multi Frame Generation w kartach RTX serii 50 potrafi przekształcić 30 klatek na sekundę w 120, oferując nawet 8-krotny wzrost wydajności. Dodatkowe ulepszenia obejmują lepsze ray tracing, wygładzanie krawędzi, mniejsze zużycie pamięci VRAM oraz jakość obrazu przewyższającą renderowanie natywne. Testy wskazują, że RTX 5080 przewyższa poprzednią generację (RTX 4090), a RTX 5090 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Dzięki temu wszystkiemu najnowsze laptopy gamingowe z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50 bez problemu poradzą sobie zarówno z obecnymi już na rynku, jak i nadchodzącymi grami. Poniżej możecie sprawdzić, co najnowsze gry oferują posiadaczom wydajnych laptopów.

fot. MSI

Cyberpunk 2077

Chociaż stworzony przez studio CD Projekt RED Cyberpunk 2077 w ostatnich latach zaliczał zarówno wzloty, jak i upadki, dziś jest to tytuł zupełnie inny niż w momencie premiery. Twórcy wzięli sobie do serca krytykę społeczności i w kolejnych aktualizacjach wprowadzili nie tylko mnóstwo poprawek, ale również sporo nowej zawartości. Nie da się ukryć, że jest to gra imponująca pod względem wizualnym — dziś śmiało można ją uznać za duchowego następcę Crysisa w roli prawdziwego testu dla gamingowych komputerów.

Cyberpunk 2077 od momentu premiery wspierał wiele nowoczesnych technologii, a teraz, cztery lata po debiucie, prezentuje się pod tym względem jeszcze lepiej. Na PC znajdziemy nie tylko path tracing, który przekształca tę produkcję w iście next-genowe doświadczenie — rozświetlone neonami przestrzenie Night City są naprawdę zachwycające. Jedna z ostatnich aktualizacji wprowadziła także obsługę DLSS 4 — kolejnej wersji techniki od NVIDII, zapewniającej jeszcze lepszą wydajność i jakość grafiki. Mnogość dostępnych opcji graficznych sprawia, że praktycznie każdy gracz może dostosować całe doświadczenie "pod siebie", w zależności od tego, na czym najbardziej mu zależy.

Star Wars Outlaws

To kolejny tytuł napakowany nowoczesną technologią — od DLSS, przez ray tracing, aż po RTX Dynamic Illumination. Szczególnie interesująca wydaje się ta ostatnia funkcja, oferująca znacznie bardziej realistyczne oświetlenie. Choć różnice na statycznych screenach czy krótkich materiałach wideo mogą wydawać się subtelne, w praktyce całość zyskuje zupełnie nowy poziom głębi i imersji — szczególnie doceniany przez graczy, dla których wizualne doznania mają ogromne znaczenie.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 to klimatyczny survival horror, którego akcję osadzono w niewielkim miasteczku. W tego typu produkcjach atmosfera odgrywa kluczową rolę, budowana między innymi przez odpowiednią grę światłem i cieniem — w tym przypadku światło ma też istotny wpływ na samą rozgrywkę, bo wykorzystywane jest do osłabiania i ogłuszania opętanych przez ciemność przeciwników.

Choć zabawa jest możliwa nawet na kilkuletnich kartach graficznych, pełny potencjał dzieła studia Remedy Entertainment ujawnia się dopiero na sprzęcie wyposażonym w najnowsze modele GPU. Pozwala to na płynną rozgrywkę w wysokiej jakości, z obsługą wszystkich wizualnych atrakcji przygotowanych przez twórców. Na najwyższych detalach i z włączonym path tracingiem jest to tytuł robiący ogromne wrażenie, zacierający granicę między grami a filmami czy serialami.

Indiana Jones i Wielki Krąg

Wydana w grudniu ubiegłego roku gra Indiana Jones i Wielki Krąg to produkcja iście kinowa — i to nie tylko za sprawą atmosfery znanej z filmowej serii. Twórcom udało się stworzyć oprawę graficzną, która miejscami zahacza o fotorealizm, zarówno jeśli chodzi o piękne i zróżnicowane lokacje, takie jak Giza czy Watykan, jak i świetnie odwzorowaną twarz młodego Harrisona Forda — zadbano nawet o najmniejsze detale!

Half-Life 2 RTX

W 2024 roku firma NVIDIA zapowiedziała RTX Remix — platformę modderską pozwalającą na „remixowanie” klasycznych produkcji i odświeżanie ich poprzez wprowadzanie obsługi nowoczesnych technologii. Pokazem możliwości drzemiących w RTX Remix jest Half-Life 2 RTX. Choć pełna wersja tej modyfikacji nie jest jeszcze dostępna, to 18 marca na platformie Steam pojawiło się demo, umożliwiające zapoznanie się z dwoma odświeżonymi lokacjami — Ravenholm i Nova Prospect.

Do działania Half-Life 2 RTX wymagany jest naprawdę potężny sprzęt, ale w zamian można doświadczyć tej kultowej gry w zupełnie nowej odsłonie, oferującej znacznie więcej niż tylko wyższą rozdzielczość czy płynność. Dzięki pełnemu wsparciu ray tracingu strzelanka z 2004 roku zyskała nowe życie — a Ravenholm jest dziś zdecydowanie bardziej klimatyczne i jeszcze bardziej przerażające niż 21 lat temu.

Doom: The Dark Ages

Pod koniec marca tego roku opublikowano wymagania sprzętowe nadchodzącego Doom: The Dark Ages i niektórzy gracze mogli przeżyć szok — już w minimalnych wymaganiach pojawia się konieczność posiadania karty graficznej obsługującej ray tracing. Zagranie w najwyższej jakości i rozdzielczości 4K wymaga natomiast sprzętu potężnego niczym sam Doom Slayer. Oczywiście, jest to odpowiednio uzasadnione. Nowa odsłona słynnej serii napędzana jest przez silnik idTech 8, oferując interaktywne oświetlenie i cieniowanie ze śledzeniem promieni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że The Dark Ages stawia na zdecydowanie większe niż w poprzednich częściach lokacje, co także ma swoją cenę.

Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że jakiś czas temu weszliśmy w zupełnie nową erę wirtualnej rozrywki. Na rynku pojawiły się bardziej wymagające tytuły, oferujące jednocześnie doznania nieporównywalne z tymi zapewnianymi przez produkcje sprzed lat. Z pewnością w nadchodzących miesiącach trend ten nie tylko się utrzyma, ale będzie również stopniowo wynoszony na coraz wyższy poziom. Warto więc odpowiednio się na to przygotować — na przykład inwestując w gamingowe laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50.