Laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 50 z obsługą DLSS 4: przewaga w pracy i rozrywce

fot. Nvidia

Reklama

Najnowsza generacja laptopów do gier z procesorami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 50 i technologią DLSS 4 trafiła także na nasz rynek, aby dostarczyć niespotykaną dotąd wydajność zarówno graczom, jak i profesjonalistom poszukującym mocy obliczeniowej. Dzięki połączeniu wydajnego sprzętu z innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, urządzenia te zapewniają niespotykaną wydajność zarówno w grach, jak i podczas profesjonalnych zastosowań, zachowując jednocześnie rozsądny czas pracy baterii i kompaktowe wymiary.

Niezależnie od tego, czy jesteś wymagającym graczem poszukującym każdej możliwej klatki na sekundę, twórcą treści pracującym z wymagającymi materiałami 4K, czy profesjonalistą potrzebującym wydajnych możliwości renderowania 3D nawet w podróży, te laptopy mają liczne zalety, które sprawiają, że warto rozważyć ich zakup przy najbliższej aktualizacji sprzętu.

Przyszłość mobilnych komputerów wygląda naprawdę jasno, a ulepszone dzięki sztucznej inteligencji przetwarzanie grafiki toruje drogę do coraz bardziej wciągających i produktywnych doświadczeń — a wszystko to w coraz bardziej przenośnych i wydajnych urządzeniach.

Architektura Blackwell wyznacza nowe standardy

Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50 do laptopów są oparte na najnowocześniejszej architekturze Blackwell, która stanowi największy postęp w technologii mobilnej grafiki firmy. Procesory wyposażone są w rdzenie Tensor piątej generacji i rdzenie RT czwartej generacji, zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu niezwykłej wydajności sztucznej inteligencji oraz zwiększeniu możliwości ray tracingu.

Architektura Blackwell wprowadza kilka kluczowych innowacji:

Ulepszone wieloprocesorowe procesory strumieniowe zoptymalizowane pod kątem shaderów opartych na sieciach neuronowych

Rdzenie Tensor piątej generacji zapewniające maksymalną wydajność AI z obsługą FP4

Rdzenie RT czwartej generacji stworzone z myślą o „mega geometrii”

Obsługa najszybszej pamięci GDDR7

Techniki Blackwell Max-Q zapewniające m.in. optymalną wydajność energetyczną

Jensen Huang, dyrektor generalny firmy NVIDIA powiedział: „Blackwell, silnik AI, jest już dostępny dla graczy, programistów i twórców. Łącząc renderowanie neuronowe oparte na sztucznej inteligencji i ray tracing, Blackwell jest najważniejszą innowacją w dziedzinie grafiki komputerowej od czasu wprowadzenia programowalnego cieniowania 25 lat temu.”

fot. Razer

DLSS 4: magia stojąca za wydajnością

Chociaż wzrost mocy obliczeniowej jest imponujący, to tym, co naprawdę uwalnia potencjał tych nowych laptopów, jest zastosowanie w sercu DLSS 4 modelu sztucznej inteligencji opartego na transformatorach, który zastąpił sieci neuronowe konwolucyjne (CNN) używane w poprzednich generacjach tej techniki. Transformatory, pierwotnie opracowane do przetwarzania języka naturalnego, doskonale radzą sobie z danymi sekwencyjnymi i ustrukturyzowanymi, dzięki czemu wyjątkowo dobrze nadają się do rekonstrukcji złożonych informacji wizualnych w grach. Nowy model DLSS 4 Transformer wykorzystuje dwa razy więcej parametrów i cztery razy więcej zasobów obliczeniowych w porównaniu z wcześniejszymi wersjami, co zapewnia znacznie stabilniejszy obraz i wyższą wierność ruchu. Oznacza to mniej artefaktów wizualnych, takich jak ghosting lub smugi za ruchomymi obiektami, oraz ostrzejsze i dokładniejsze skalowanie — zwłaszcza podczas szybkich scen akcji lub podczas rekonstrukcji drobnych szczegółów. Wykorzystując tę zaawansowaną architekturę neuronową, DLSS 4 może wygenerować do 15 pikseli na każdy tradycyjnie renderowany piksel, podnosząc jakość obrazu i liczbę klatek na sekundę ponad dotychczasowe możliwości i wyznaczając nowy standard grafiki opartej na sztucznej inteligencji zarówno w grach, jak i w profesjonalnych zastosowaniach.

Co wyróżnia DLSS 4?

DLSS 4 wprowadza Multi Frame Generation w kartach GeForce RTX serii 50, rewolucyjną technikę, która potrafi wygenerować do trzech klatek na podstawie jednej rzeczywiście renderowanej klatki. Pozwala to skutecznie przekształcić obraz z 30 klatek na sekundę w 120 klatek na sekundę poprzez wstawienie klatek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję między klatkami renderowanymi. NVIDIA podaje, że technika ta może zwiększyć liczbę klatek na sekundę nawet 8-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi metodami renderowania.

Oprócz zwiększenia liczby klatek na sekundę, DLSS 4 oferuje:

Ulepszoną rekonstrukcję promieni co skutkuje wyższą jakością ray tracingu

Ulepszone wygładzanie krawędzi co zwiększa szczegółowość obrazu

Bardziej wydajne generowanie klatek przy mniejszym zużyciu pamięci VRAM

Lepszą ogólną jakość obrazu, która może przewyższać renderowanie natywne

Rozgrywka płynna jak nigdy dotąd

Nie jest to tylko marketingowy chwyt – po włączeniu DLSS 4 wzrost wydajności rzeczywiście jest znaczny nawet w najbardziej wymagających grach. Testy porównawcze pokazują, że w większości testów laptopowy procesor graficzny GeForce RTX 5080 przewyższa nawet flagowy RTX 4090 poprzedniej generacji. Najwyższej klasy procesor graficzny RTX 5090 do laptopów podnosi poprzeczkę jeszcze bardziej.

Różnica w wydajności staje się naprawdę imponująca, gdy w grę wchodzi DLSS 4. Dzięki tej technologii gry takie, jak Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong i Alan Wake 2 osiągają ponad 100% wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją sprzętu przy maksymalnych ustawieniach i z włączonym ray tracingiem. DLSS 4 z techniką Multi Frame Generation dostępną wyłącznie w kartach RTX z serii 50 dostępny jest już w ponad stu grach, a co chwilę przybywają nowe. Oprócz wspomnianych wyżej należy wymienić też takie gry, jak choćby Indiana Jones i Wielki Krąg, Star Wars: Outlaw czy zbliżający się wielkimi krokami Doom: The Dark Ages.

fot. Bethesda

W testach laptopy z kartą RTX 5080 pokazują średnio o 20% wyższą liczbę klatek na sekundę niż z laptopowym RTX 4080, a różnica ta wzrasta do 37% po włączeniu DLSS. W przypadku laptopa z RTX 5090 możecie oczekiwać jeszcze lepszych wyników.

Profesjonalna praca: przyspieszenie kreatywnych procesów

Chociaż wydajność w grach jest ważna, to laptopy z kartami GeForce RTX serii 50 równie dobrze sprawdzają się w profesjonalnej pracy kreatywnej, a wydajność nowych kart laptopowych przewyższa modele stosowane w komputerach stacjonarnych poprzedniej generacji, jak RTX 4070 Ti SUPER.

Nowe procesory graficzne oferują wzrost wydajności, który ucieszy montażystów wideo i twórców treści:

Ulepszone przetwarzanie wideo: nowe silniki multimedialne zapewniają szybsze kodowanie/dekodowanie, zwłaszcza w formatach 4:2:2 10-bitowych

Efekty przyspieszane przez sztuczną inteligencję: o 15% lepsza wydajność renderowania efektów GPU w porównaniu z RTX 4070 SUPER

Duża pojemność pamięci VRAM: procesor graficzny RTX 5090 do laptopów jest wyposażony w aż 24 GB pamięci VRAM, idealnej do złożonych animacji 3D i projektów wideo w wysokiej rozdzielczości

Renderowanie 3D i wizualizacja

Funkcje ray tracingu i śledzenia ścieżek w laptopach z kartami graficznymi GeForce RTX serii 50 sprawiają, że idealnie nadają się one do renderowania 3D i wizualizacji:

Doskonały ray tracing: rdzenie RT czwartej generacji zapewniają bardziej realistyczne oświetlenie, odbicia i cienie

Renderowanie neuronowe: grafika wzbogacona o sztuczną inteligencję zapewnia lepszą wierność obrazu

Krótszy czas renderowania: testy renderowania V-Ray RTX wykazują znaczną poprawę w porównaniu z poprzednimi generacjami

fot. Razer

Długi czas pracy na baterii

Tradycyjnie wydajne laptopy do gier borykały się z problemem żywotności baterii, ale modele z kartami GeForce RTX serii 50 zmieniają tę sytuację. Nowa architektura Blackwell we współpracy z techniką Max-Q zapewnia znaczną poprawę wydajności, a firma NVIDIA twierdzi, że żywotność baterii jest nawet o 40% dłuższa w porównaniu z laptopami z serii RTX 40.

Poprawa wydajności wynika ze zmian architektury, które pozwalają procesorowi graficznemu szybko wyłączać nieużywane komponenty i pracować w bardziej wydajnym trybie niskiego zużycia energii, a także z bardziej energooszczędnej pamięci GDDR7.

Rewolucyjna wydajność energetyczna laptopów z kartami GeForce RTX z serii 50 w dużej mierze wynika z udoskonalonego pakietu technik Max-Q firmy NVIDIA – ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji, który dynamicznie optymalizuje każdy wat. Opierając się na siedmiu generacjach udoskonaleń, technika Max-Q wprowadza precyzyjne zarządzanie energią dzięki trzem przełomowym innowacjom: Advanced Power Gating szybko wyłącza nieużywane komponenty GPU na poziomie tranzystorów, zmniejszając prąd upływowy o 37% w porównaniu z poprzednimi implementacjami. Low Latency Sleep umożliwia przejście w stan ultra niskiego zużycia energii w skali mikrosekund – nawet w trakcie gry, podczas ładowania ekranów lub przerywników filmowych – a Accelerated Frequency Switching pozwala na regulację zegara w czasie rzeczywistym w 2048 indywidualnych rdzeniach GPU. Postępy te współgrają z modułami pamięci GDDR7 działającymi przy rekordowo niskim napięciu 1,1 V1, pozwalając bez utraty przenośności na wydajność na poziomie 100 W+ w laptopach klasy premium, takich jak Razer Blade 16. Co najważniejsze, oparty na sztucznej inteligencji system Dynamic Boost 4.0 w technice Max-Q koordynuje teraz dystrybucję mocy między procesorem a procesorem graficznym w odstępach milisekund, zapewniając, że żaden z komponentów nie będzie miał niedoboru zasobów podczas kreatywnych zadań lub w grach wymagających dużej mocy obliczeniowej. Ta inteligentna koordynacja wyjaśnia, dlaczego systemy wyposażone w kartę RTX 5080 mogą zapewnić rozgrywkę w rozdzielczości 1440p przy 120 klatkach na sekundę, zużywając o 28% mniej energii niż ich poprzednicy z kartą RTX 4080 podczas wykonywania identycznych zadań.

fot. Gigabyte

Laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX serii 50 zaczęły trafiać na rynek od marca 2025 r. Obecnie dostępnych jest coraz więcej przeróżnych modeli z wieloma konfiguracjami procesorów graficznych, a ich ceny zaczynają się stabilizować po początkowych zawirowaniach:

Flagowe modele premium: modele takie jak Razer Blade 16 z GeForce RTX 5090, oferujące absolutną szczytową wydajność mobilną

Opcje o wysokiej wydajności: laptopy takie jak ASUS ROG Zephyrus G14 z GeForce RTX 5080, zapewniające równowagę między mocą a przenośnością

Profesjonalne stacje robocze: serie MSI Titan, Raider i Vector zoptymalizowane zarówno do gier, jak i zadań opartych na sztucznej inteligencji

Bardziej przystępne opcje: modele z kartami GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 oferujące doskonałą wydajność w niższych cenach

Karta graficzna GeForce RTX 5090 do laptopów ma 10 496 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci GDDR7, a choć RTX 5080 ma nieco gorsze parametry, to nadal zapewnia wyjątkową wydajność. Nawet modele RTX 5070 z niższej półki przewyższają wiele flagowych laptopów poprzedniej generacji.

fot. Razer

Podsumowanie naEKRANIE: czy warto zaktualizować sprzęt?

Dla graczy poszukujących absolutnie najlepszej wydajności, zwłaszcza w wysokich rozdzielczościach z włączonym ray tracingiem, laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z techniką DLSS 4 stanowią znaczną poprawę w stosunku do modeli poprzednich generacji. Wzrost wydajności jest najbardziej zauważalny w wymagających tytułach i w rozdzielczości 4K, gdzie połączenie surowej mocy i skalowania AI DLSS 4 naprawdę robi robotę.

Twórcy treści docenią poprawę czasu renderowania, kodowania/dekodowania wideo oraz dodatkową pamięć VRAM, która pozwala na szybszą realizację bardziej złożonych projektów.

Dłuższy czas pracy baterii oznacza również, że laptopy te są bardziej praktyczne w podróży niż kiedykolwiek wcześniej, zmniejszając potrzebę ciągłego podłączania do gniazdka zasilania.

Chociaż wzrost wydajności bez DLSS może być w niektórych przypadkach niewielki (około 10–15% w przypadku laptopa z kartą RTX 5090 w porównaniu z laptopem z kartą 4090), kompletny pakiet — uwzględniający DLSS 4, poprawioną wydajność i dodatkowe funkcje — sprawia, że laptopy te są atrakcyjną opcją dla wszystkich osób poszukujących wydajnego komputera przenośnego lub takiego, który zastąpi model stacjonarny.

Wraz z postępem w dziedzinie edycji wideo, renderowania 3D i aplikacji AI oraz rosnącymi wymaganiami gier, możliwości laptopów z kartami GeForce RTX z DLSS 4 gwarantują, że będą one wydajne przez wiele lat, co czyni je wartościową inwestycją zarówno do pracy, jak i rozrywki.