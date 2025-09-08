Najbardziej drastyczne metamorfozy aktorów. Nie poznacie ich w tych filmach

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Są aktorzy, którzy w niemal każdym filmie grają tak samo. Najlepszym współczesnym przykładem tego zjawiska może być każda kolejna rola Sofii Carson dla Netflixa po Purpurowych sercach. Kiedyś za takiego gwiazdora uchodził też Hugh Grant, który stał się twarzą komedii romantycznych. Jednak na drugim końcu spektrum są artyści gotowi przejść naprawdę drastyczne metamorfozy, by dobrze przedstawić swoje postacie na ekranie – gotowi schudnąć, przytyć, nabrać muskulatury, ściąć włosy czy wysiedzieć kilka godzin na krześle charakteryzatorskim, by potem pół dnia nosić ciężką stylizację. Niektórzy – np. Rooney Mara – dali sobie zrobić tatuaż czy piercing.

Takie transformacje mają swoją cenę: nie można drastycznie zmienić swojego ciała w tak krótkim czasie, by nie odbiło się to na zdrowiu. Jeśli chodzi o utratę wagi – Chris Hemsworth pod koniec zdjęć do filmu W samym sercu morza był wykończony fizycznie i psychicznie, a Michael Fassbender przez Głód stracił libido. Co do charakteryzacji – Jessica Chastain po siedmiu godzinach nakładania makijażu i protetyków miała dość, zanim w ogóle rozpoczęły się zdjęcia, a Jim Carrey był gotów zrezygnować z roli po pierwszej metamorfozie w Grincha. Stworzenie zielonego stwora zajmowało osiem i pół godziny.

Postanowiliśmy zrobić dla Was listę najbardziej drastycznych metamorfoz, w których trudno poznać znanych aktorów. Oczywiście, domyślamy się, że to wciąż zaledwie wierzchołek góry lodowej – Christian Bale powinien dostać całą taką galerię. Czekamy również na Wasze propozycje. Co dodalibyście do zestawienia? Komentujcie!