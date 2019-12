Najbardziej oczekiwane filmy 2020 roku || naEKRANACH #141

2019 rok obfitował (i obfitować jeszcze będzie) w bardzo ciekawe pozycje, kinomani mogą być więc zadowoleni z ostatnich 12 miesięcy. Czas na podsumowania jednak dopiero natąpi. Tymczasem warto przyjrzeć się nadchodzącym premierom, przynajmniej tym, które potwierdzone mają daty pojawienia się w kinach. Jak wiemy z doświadczenia, lista ta może uzupełnić się o nagle zapowiedziane hity, błyskotliwe debiuty i festiwalowych faworytów, warto więc trzymać rękę na pulsie. Tym niemniej warto sprawdzić co na pewno czeka nas w kinach w nadchodzącym 2020 roku. Przedstawiam wam moją listę:

Jakie są najbardziej oczekiwane przez Was filmy 2020 roku? Dajcie znać w komentarzach.

Jeśli chcecie obejrzeć więcej odcinków naEKRANACH, a także nasze recenzje, wywiady, relacje z premier i inne materiały, koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie. Subskrybujcie go, by być z nami na bieżąco. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia już wkrótce!