Najbardziej znani filmowi wrażliwcy

Kino akcji od lat przekonuje nas, że mężczyzna powinien posiadać szereg atrybutów, które uczynią z niego samca alfa. Jest tego cała lista, więc darujmy sobie wymienianie poszczególnych cech filmowego zakapiora. Hollywood przyzwyczaiło nas do takiego kłamliwego wizerunku, podobnie jak do obrazu kobiet w rolach seksualnych fetyszy czy ofiar w opresji. Oczywiście wszyscy wiemy, że rzeczywistość tak nie wygląda i wśród mężczyzn są bohaterowie niezwykle wrażliwi i empatyczni, a panie potrafią być silne, nie tracąc przy tym swojej kobiecości. Poniżej prezentujemy listę największych wrażliwców wśród filmowych męskich protagonistów. Wybraliśmy najbardziej znane filmy i blockbustery, żeby pokazać, iż mainstreamowe kino nie jest skazane na utrwalanie szkodliwych stereotypów.

Theodore Twombly – Ona

Film Ona to obraz o wielkiej miłości i jeszcze większej samotności. Jedno i drugie dotyka głównego bohatera granego przez Joaquina Phoenixa (aktor jeszcze pojawi się w tym zestawieniu). Theodore, po tym, jak rozstaje się z żoną, zakochuje się w sztucznej inteligencji o głosie Scarlett Johansson. Mężczyzna jest uroczym, wrażliwym i spokojnym człowiekiem trudniącym się pisaniem uczuciowych listów dla tych, którzy sami nie potrafią w satysfakcjonujący sposób wyrazić swoich myśli. Mimo wielkiej empatii Theodore nigdy nie osiąga pełni szczęścia.

fot. Annapurna Pictures

Kluczem do szczęścia jest pielęgnacja dziecka, ukrytego głęboko w każdym z nas. To dzięki niemu udaje się przecież zachować wszystko, co dobre i szczere. Niestety, dorastając, często o tym zapominamy i poświęcamy życie złudnym celom i chorym ambicjom. Krzysiu rychło w czas przypomina sobie o świecie z dziecięcych snów. Dzięki swoim pluszowym przyjaciołom powraca do Stumilowego Lasu, gdzie ponownie może poświęcić się „słodkiemu nicnierobieniu”, zapominając o trudnych wyzwaniach, jakie stawia przed nim prawdziwy świat.

fot. Disney

Dr Don Shirley – Green Book

Genialni artyści to zupełnie inny rodzaj ludzi – tak mawiają osoby, którym dane jest obcować z niezwykłymi przedstawicielami świata sztuki. Don Shirley, bohater oscarowego Green Book jest doskonałym przykładem człowieka, który ze względu na swoją wrażliwość, funkcjonuje tak jakby w innej rzeczywistości. Jego delikatność nie przeszkadza mu jednak w zaprzyjaźnieniu się ze swoim ekstrawertycznym kierowcą. Cóż, podobno przeciwieństwa się przyciągają.

fot. Dreamworks

Salvador Mallo – Ból i blask

Salvador Mallo jest filmowym odpowiednikiem reżysera Bólu i blasku, Pedro Almodovara. Ile trzeba mieć odwagi, żeby zdecydować się na tak intymny autoportret? Główny bohater jest człowiekiem nadwrażliwym i niezwykle kruchym. Mężczyzna cierpi na wiele schorzeń, jednak nie poddaje się w tworzeniu własnej sztuki. Mimo swojej emocjonalności nigdy nie daje za wygraną i ani myśli iść na artystyczne kompromisy. Kolejny dowód na wielką siłę wrażliwych twórców.

fot. materiały prasowe