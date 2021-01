Najciekawsze filmy akcji 2021 roku

materiały prasowe

W tym roku z powodu pandemii możliwe, że czeka nas prawdziwe zatrzęsienie filmowych premier, oczywiście jeśli warunki ustalone przez koronawirusa na to pozwolą. W kinach zobaczymy również wiele bardzo dobrze zapowiadających się filmów akcji i właśnie nim poświęciliśmy poniższą listę. Nie ma na niej widowisk superbohaterskich opartych na komiksach (poniżej znajdziecie filmy akcji o superbohaterach, ale nie mające swojego graficznego pierwowzoru), bo te dostaną osobne zestawienie i na przykład komedii akcji również nie będzie, ponieważ znajdą się na liście komediowej.

Zestawienie obejmuje propozycje dla fanów między innymi widowisk szpiegowskich, heist movies, powrotów klasyków po latach czy adaptacji gier wideo (szczególnie tych z PlayStation).

Filmy akcji 2021 roku

Wrath of Man

Nowy film akcji w reżyserii Guya Ritchiego, twórcy Przekrętu i Dżentelmenów. Fabuła filmu skupi się na H, tajemniczym mężczyźnie, który pracuje w firmie odpowiedzialnej za ciężarówki od przewożenia ogromnych sum pieniędzy przez Los Angeles. Film ma być rebootem francuskiej produkcji Konwojent z 2004 roku – akcja pierwowzoru zawiązuje się w momencie, w którym firma popada w poważne problemy, gdy trzy z uzbrojonych samochodów zostają zniszczone w napadach, a załogi wszystkich pojazdów brutalnie zamordowane.

Obsada: Jason Statham, Scott Eastwood, Laz Alonso, Holt McCallany, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Post Malone, Chris Reilly, Niamh Algar oraz Raul Castillo.

Premiera na świecie: 15 stycznia

Bohaterem produkcji jest ranczer z Arizony, Jim Hanson, który chciał w spokoju spędzić emeryturę. Wszystko zmieni się jednak w momencie, gdy Jim będzie świadkiem sytuacji, w której mały chłopiec i jego matka próbują wydostać się z Meksyku i są ścigani przez kartel narkotykowy. Jako były strzelec z piechoty morskiej będzie musiał ponownie sięgnąć po broń.

Obsada: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba i Teresa Ruiz.

Premiera na świecie: 15 stycznia

Film porównywany do serii John Wick, zresztą scenarzysta cyklu odpowiada za skrypt projektu, a producentem jest David Leitch, współreżyser pierwszej części Wicka. Produkcja opowiada o Hutchu Mansellu, pozornie zwyczajnym ojcu i mężu. Zwyczajnym nikim. Kiedy dwóch złodziei włamuje się do jego domu, nie broni swojej rodziny, by uniknąć przemocy. Jego nastoletni syn Blake jest rozczarowany jego zachowaniem, a jego żona Becca wciąż się od niego oddala. To wydarzenie zmienia coś w Hutchu i wywala dawno skrywany gniew. Okazuje się, że Hutch ma zabójcze umiejętności, których musi użyć, by uratować rodzinę.

Obsada: Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, RZA, Connie Nielsen i Gage Munroe.

Premiera na świecie: 26 lutego

Prequel popularnej serii Kingsman. W filmie młody początkujący agent organizacji wraz z doświadczonym szpiegiem i jego zespołem musi pokonać grupę geniuszy zbrodni, którzy chcą doprowadzić do wybuchu wojny światowej.

Obsada: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou i Charles Dance.

Premiera na świecie: 12 marca

25. film o przygodach Jamesa Bonda. W produkcji Agent 007 opuścił czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jednak jego spokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosząc agenta o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się mieć drugie dno i prowadzi Bonda na trop złoczyńcy posiadającego nową, niebezpieczną technologię.

Obsada: Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Premiera w Polsce: 2 kwietnia

Kolejna część kultowej już serii, która z opowieści o nielegalnych wyścigach zamieniła się w napompowane akcją widowiska. W produkcji Dom i spółka zmierzą się z zabójcą Jakobem, który okazuje się być... bratem Doma.

Obsada: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Sung Kang i Helen Mirren.

Premiera na świecie: 28 maja

Bohaterem tego superbohaterskiego akcyjniaka jest chłopak, który odkrywa, że pewien heros, który zniknął 20 lat wcześniej po tragicznym wydarzeniu, nadal żyje. Wobec tego postanawia go odnaleźć.

Obsada: Sylvester Stallone, Pilou Asbæk, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco i Javon "Wanna" Walton.

Premiera na świecie: 4 czerwca

