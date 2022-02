Panna Marple, Velma i inne - detektywki na miarę Sherlocka

fot. Materiały Prasowe

Gatunek detektywistyczny istnieje od dziesięcioleci – po części dzięki fantastycznej pracy takich pisarzy jak Agatha Christie i Arthur Conan Doyle.

Jeśli zapytamy Was o najsłynniejszych detektywów ze świata popkultury, z pewnością wymienicie Sherlocka Holmesa i Herkulesa Poirota. A co z kobietami, które spróbowały swoich sił w tym męskim świecie? Przecież one również rozwiązywały zagadki i łapały kryminalistów – najpierw w książkach, a później w serialach i filmach. Musicie przyznać, że płeć piękna świetnie radzi sobie z wyszukiwaniem i interpretacją wskazówek. Kobiety niemal każdego potrafią skłonić do mówienia i doskonale wiedzą, kiedy ktoś kłamie...

Najlepsze detektywki

Panna Marple

Jane Marple to najsłynniejsza detektyw, która wyszła spod pióra samej królowej kryminału – Agathy Christie. Wielu czytelników z pewnością doskonale kojarzy pisarkę z Herkulesem Poirotem. Czy wiecie, że nie darzyła szczególną sympatią tego bohatera? Dużo bardziej lubiła Pannę Marple, choć i ona nie była przecież pozbawiona wad.

Postać bystrością swego umysłu wprowadzała w zakłopotanie stróżów prawa. Dzięki doskonałej znajomości ludzkich charakterów potrafiła wskazać mordercę, czym zaskakiwała funkcjonariuszy Scotland Yardu. Sprytna starsza pani nigdy nie przeoczyła żadnej wskazówki. Udowadniała, że wiek nie ma znaczenia w zawodzie detektywa.

Panna Marple jest bohaterką wielu opowiadań oraz następujących powieści: Morderstwo na plebanii (1930), Noc w bibliotece (1942), Zatrute pióro (1942), Morderstwo odbędzie się... (1950), Strzały w Stonygates (1952), Kieszeń pełna żyta (1953), 4.50 z Paddington (1957), Zwierciadło pęka w odłamków stos (1962), Karaibska tajemnica (1964), Hotel Bertram (1965), Nemezis (1971), Uśpione morderstwo (napisana ok. 1940, wyd. w 1976).

W 2004 roku powstał serial Panna Marple, który po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Twórcy w pierwszych sezonach adaptowali książki i opowiadania Agathy Christie, ale w kolejnych pozwolili sobie na większą swobodę kreatywną. To jednak nie zmieniło nic w kontekście jakości, która sprawiła, że serial doczekał się sześciu sezonów! Produkcję zakończono dopiero w 2013 roku. Przez pierwsze trzy serie tytułową bohaterkę brawurowo grała Geraldine McEwan, później zastąpiła ją Julia McKenzie. Gdzie można obejrzeć Pannę Marple? Na kanale Epic Drama! Premiera 4. sezonu odbędzie się 5 lutego o 19:30. W kolejne weekendy lutego stacja wyemituje też 5. i 6. sezon.

Panna Marple - sezon 4

Dana Scully

Agentkę specjalną FBI (Gillian Anderson) znamy z serialu Z Archiwum X, a także dwóch filmów –Z Archiwum X: Pokonać przyszłość oraz Z Archiwum X: Chcę wierzyć. Dana Scully nie bardzo wierzy w istnienie potworów czy kosmitów, ale na szczęście daje się wciągać w kolejne tajemnicze sprawy. Niezwykle inteligentna i analityczna – nie spocznie, dopóki zagadka nie zostanie rozwiązana. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w samym środku rządowego spisku lub uprowadzą cię kosmici, zastanów się, co zrobiłaby Scully.

Nancy Drew

Nancy Drew w świecie popkultury pojawiła się 92 lata temu i od razu stała się inspiracją dla wielu dziewcząt. Jej różne oblicza mogliśmy poznawać w książkach, filmach i opowieściach graficznych. To niezwykle pozytywna i mądra kobieta. Inteligencja, niezależność i życzliwe serce czynią z niej prawdziwy wzór do naśladowania. Jest bardzo lubiana nie tylko przez młodych fanów historii detektywistycznych.

Amy Santiago

Amy Santiago – szefowa wydziału i była detektyw 99. posterunku NYPD – to główna bohaterka serialu Brooklyn 9-9. Postać grana przez Melissę Fumero jest niezwykle ambitną i zmotywowaną kobietą, która dąży do perfekcji we wszystkim, co robi. Uwielbia rywalizację i uparcie brnie do celu, aby wygrać zakład czy zawody. Nigdy nie łamie zasad! Amy ma obsesję na punkcie organizacji i przestrzegania reguł, a jedną z jej ulubionych rozrywek jest tworzenie segregatorów na każdą okazję. Często jest wyśmiewana przez innych za bycie "grzeczną dziewczynką".

Dr Brennan

Temperance "Bones" Brennan jest antropologiem sądowym, pracuje w Instytucie Jeffersona w Waszyngtonie. Widzowie poznali ją w serialu Kości i pokochali tak bardzo, że z zapartym tchem śledzili jej przygody przez 12 sezonów! Bones formalnie nie jest detektywem, ale razem z partnerem rozwiązuje przeróżne zagadki kryminalne. Nie ogranicza swojej pracy wyłącznie do badania kości. Co ciekawe, scenarzyści, tworząc tę postać, inspirowali się bohaterką powieści Kathy Reichs.

Velma i Daphne

Velma – najmłodsza, a zarazem najmądrzejsza i najsprytniejsza członkini Tajemniczej Spółki z kreskówek o Scooby-Doo. Bohaterka cierpi na klaunofobię od dnia piątych urodzin. Jest inteligentna i ciekawska. Uwielbia czytać książki! Z łatwością rozwiązuje zagadki i demaskuje oszustów. Daphne zaś jest przedstawiana jako piękna, ale niezdarna dziewczyna. Przyciąga kłopoty i często wpada w tarapaty – stąd jej przydomek Danger-Prone Daphne. Zawsze podąża za swoją intuicją.

Enola Holmes

The Enola Holmes Mysteries to seria powieści detektywistycznych autorstwa amerykańskiej pisarki Nancy Springer. W serii składającej się z sześciu części poznajemy 14-letnią siostrę słynnego Sherlocka Holmesa. Młoda dziewczyna jest niezwykle inteligentna, spostrzegawcza i dociekliwa. O jej edukację zadbała matka Eudoria, która grała z nią w szachy i trenowała ju-jitsu! Do tego zachęcała córkę do samodzielnego myślenia i ćwiczenia silnej woli. Jak z pewnością się domyślacie, nie było to normą w tamtych czasach.

W 2020 roku seria literacka została adaptowana na film z Millie Bobby Brown w roli głównej.

Mare z Easttown

Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii. Bohaterka prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa i mierzy się z własnymi problemami. Jej życie rozpada się na drobne kawałki...

Rola Mare Sheehan okazała się dla oscarowej aktorki prawdziwym wyzwaniem. Winslet w jednym z wywiadów podkreśliła, że jej bohaterka była pełna sprzeczności. To czyniło z niej tak ciekawą i nieoczywistą postać.

Była niezwykłą postacią do grania, stanowiła ogromne wyzwanie. Jest kochana, ale i wstrętna. Silna, lecz słaba. Jest wrażliwa i stoicka, obrzydliwa, ale czarująca. Przede wszystkim, Mare jest bardzo zaangażowana w opiekę nad ludźmi, których kocha.

Joan Watson

Joan Watson (Lucy Liu) jest kobiecą wersją Johna Watsona, która została stworzona na potrzeby serialu Elementary. W przeciwieństwie do towarzysza Holmesa, który zazwyczaj postrzegany jest wyłącznie jako pomocnik (oczywiście, z celnymi spostrzeżeniami!), Joan odgrywa główną rolę w produkcji.

Bohaterka cały czas się uczy i rozwija swoje umiejętności analityczne. Pod koniec serialu udowadnia, że pod wieloma względami dorównuje samemu Sherlockowi Holmesowi!

Veronica Mars

Veronica Mars (Kristen Bell) to postać, do której fani chętnie powracają. Nieustannie udowadnia, że w pracy prywatnego detektywa nie ma granic, których nie zdołałaby przekroczyć. Za sprawą swojej wyjątkowej pomysłowości stała się bohaterką filmowych spin-offów, wznawianych seriali, a nawet powieści.

Inne kobiety w roli detektywów