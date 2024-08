Najlepsze filmy, w których wystąpił Tom Hardy. Motocykliści w TOP10!

fot. 20th Century Fox/Warner Bros. Pictures/Universal Pictures

Tom Hardy to jeden z najciekawszych i najbardziej charyzmatycznych aktorów swojego pokolenia, którego role są śledzone przez kinomaniaków na całym świecie. Nieważne, czy odgrywa mniejszą rolę, czy jest główną twarzą na plakacie, przyciąga on do kin wiele osób. Nie bez powodu, ponieważ przez lata udowadniał, że jest świetnym aktorem. Grał w produkcjach mniejszych i większych. W filmach artystycznych oraz letnich blockbusterach. Niezależnie od produkcji, w której się pojawiał, wnosił ze sobą masę charyzmy.

Tom Hardy w swojej karierze wystąpił w 27 filmach pełnometrażowych. Do tego pojawił się w kilku znakomitych serialach, na przykład Peaky Blinders czy Tabu, gdzie pełnił też rolę producenta. Aktor jest ciekawą personą. Lubi jeździć na motocyklu, zapisał się potajemnie na zawody w sztukach walki, które do tego wygrał, a rolę Venoma przyjął ze względu na swoje pociechy. Warto jednak przyjrzeć się jego pełnej filmografii, ponieważ znalazło się tam całe mnóstwo jakościowych produkcji. Do ścisłej czołówki dołącza też jego nowy film, czyli Motocykliści, gdzie wystąpi razem z Austinem Butlerem, Jodie Comer czy Michaelem Shannonem.

Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was ranking filmów, w których pojawiał się Tom Hardy - nieważne, czy była to mała, czy duża rola. Nie braliśmy natomiast pod uwagę seriali, dlatego nie zdziwcie się jeśli w rankingu zabraknie Alfiego Solomonsa. Sprawdźcie za to, które z filmów z Tomem Hardym są najlepsze według serwisu Rotten Tomatoes (a konkretnie krytyków), a które zgniły. Na którym miejscu uplasują się Motocykliści? Warto przypomnieć, że Motocykliści trafią do polskich kin 9 sierpnia 2024 roku.

Ranking filmów z Tomem Hardym wg. Rotten Tomatoes

27. Kropka nad i (26%)