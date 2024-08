Tom Hardy o swojej postaci w Motocyklistach. Tatuaże aktora były problemem

fot. materiały prasowe

Motocykliści pojawią się w polskich kinach 9 sierpnia. Tom Hardy i spółka pojawią się na wielkim ekranie niebawem. Z tym pierwszym były jednak pewne problemy. Wszystko przez tatuaże, które aktor posiada. O sytuacji wypowiedziała się Ashleigh Chavis, kierowniczka działu makijażowego:

Jeff i ja wiedzieliśmy po researchu, co byłoby niepodobne do lat 60. lub 50. [...] Kiedy ci goście weszli na plan, to wiele z ich tatuaży było po prostu zbyt współczesnych. Nie współgrały z tym. Tatuaże Toma i innych mogłyby komplementować wiele postaci, ale nie te. To by nie działało. [...] Kostiumy zrobiły świetną robotę z tymi, którzy mieli dużo tatuaży. I wcale to nie wpływało na postaci. To naprawdę bardzo nam pomogło. Uważam, że z innymi rolami takie tatuaże Toma mogłyby przejść. Ale tu zgodziliśmy się, żeby Jeff rozpisał, które z nich mogą się pojawić w kamerze, a które nie.

Tom Hardy o swojej postaci w filmie

Tom Hardy odkrył rąbka tajemnicy i wypowiedział się o bohaterze, w którego się wciela, czyli przywódcy gangu motocyklowego Wandali:

Dodałem wrażliwości komuś kto zewnętrznie kreuje się na kogoś kim nie jest w środku. Uważam, że to się tyczy wielu ludzi. Zauważyłem to w sobie. Niektórzy ludzie im bardziej wydają się zimni na zewnątrz, tym łagodniejsze i wrażliwe mają wnętrze. A ci, którzy przedstawiają się jako wrażliwi, mogą skończyć zupełnie inaczej.

Motocykliści

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.