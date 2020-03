Najlepsze gry 2020 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze gry 2020 roku to regularnie aktualizowana przez nas lista, w której wymieniamy najciekawsze produkcje, jakie zadebiutowały w ciągu 12 miesięcy na PC oraz popularnych konsolach do gier. Pod uwagę bierzemy tutaj tylko te tytuły, w które sami mieliśmy okazję zagrać, jesteśmy pewni co do ich jakości i możemy je Wam polecić.

Na liście znajdziecie krótkie opisy każdej gry wraz z odnośnikami do ich recenzji (jeśli takowe zostały opublikowane na łamach naszego serwisu), a także ich zwiastuny, dzięki czemu możecie szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi poszczególnych tytułów.

Najlepsze gry 2020 roku

Premier gier jest tak dużo, że siłą rzeczy nie sposób zapoznać się z nimi wszystkimi. Nie wykluczamy więc sytuacji, że mogą umknąć nam jakieś perełki. Zachęcamy więc do dzielenia się Waszymi propozycjami ciekawych produkcji w komentarzach - możliwe, że dołączymy je do naszego zestawienia.

Najlepsze gry 2020 roku - styczeń

Początek tego roku był dość skromny pod względem gier, ale już w styczniu zadebiutowały dwie bardzo przyzwoite produkcje dla fanów japońskich gier - Dragon Ball Z: Kakarot oraz Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Warto dać im szansę, jeśli jesteście miłośnikami tego typu stylistyki.

Dragon Ball Z: Kakarot

Twórcy nie eksperymentowali i postanowili przenieść dobrze znaną historię do gry. Takie podejście okazało się strzałem w dziesiątkę. Dragon Ball Z: Kakarot raczej nie zaskoczy niczym fanów tego uniwersum, ale stanowi ciekawy sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń bez potrzeby oglądania niemal 300 epizodów. Szczególnie że i rozgrywka jest tutaj całkiem wciągająca, a poboczne aktywności zapewnia zabawę na kilkadziesiąt godzin - o ile nie macie alergii na powtarzalność dodatkowych zadań.

Recenzja gry Dragon Ball: Z Kakarot - przeczytaj

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Port gry z Wii U to świetna okazja do nadrobienia zaległości przez osoby, które nie posiadały wcześniejszej konsoli Nintendo. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore to udany przedstawiciel gatunku jRPG, który łączy barwną oprawę graficzną z widowiskowym, turowym systemem walki. Szkoda jedynie, że twórcy nie pokusili się tu o dodanie większej liczby nowości, ale nawet bez nich jest to produkcja godna polecenia.

Recenzja gry Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - przeczytaj

Najlepsze gry 2020 roku - luty

Luty to przede wszystkim Dreams, czyli nowa produkcja od wyjątkowo kreatywnego zespołu deweloperów z Media Molecule, będąca jednocześnie narzędziem do tworzenia własnych produkcji.

Dreams

Studio Media Molecule przygotowało kolejne połączenie gry i imponującego kreatora, tym razem jednak oddając w ręce graczy niemal nieograniczone możliwości. Dzięki Dreams można tworzyć własne animacje, teledyski, a także inne gry. Użytkownicy udowodnili, że są w stanie zrobić naprawdę wiele przy pomocy dostępnych narzędzi.

Recenzja gry Dreams - przeczytaj

