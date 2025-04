Najlepsze gry na Nintendo Switch. Nie tylko Mario, Zelda i Pokemony

fot. Nintendo

Reklama

Nintendo Switch zadebiutowało w marcu 2017 roku i błyskawicznie zdobyło serca graczy. Docenili oni hybrydową konstrukcję, która umożliwia zabawę zarówno w domu, jak i poza nim, a także – a może przede wszystkim – doskonałą bibliotekę gier, która praktycznie z miesiąca na miesiąc była rozbudowywana o nowe, ciekawe produkcje. Wśród nich nie zabrakło wielu wciągających tytułów na wyłączność, w które nie zagramy na PC, PlayStation czy Xboksie.

Już 5 czerwca na rynek trafi Switch 2. Urządzenie zaoferuje większy wyświetlacz i mocniejsze podzespoły, a przy tym będzie kompatybilne z grami z poprzednika. Uznaliśmy, że to doskonała okazja, by spojrzeć wstecz i wybrać, naszym zdaniem, najlepsze gry na Nintendo Switch. Skupiliśmy się na tytułach na wyłączność, które przypadły do gustu zarówno graczom, jak i krytykom. Nie ograniczaliśmy się jednak do żadnych gatunków czy konkretnych serii, przez co znajdziecie tu coś więcej niż tylko Mario, Zeldę czy Pokemony.

Nintendo Switch 2 bez tajemnic! Poznaliśmy cenę i datę premiery wyczekiwanej konsoli

Najlepsze gry na wyłączność Nintendo Switch