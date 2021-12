Netflix/Marvel/Sony

Czy wciąż mamy hype na produkcje oparte na komiksach? Widzowie nadal chętnie wybierają się do kina na superbohaterskie bajki, o czym świadczy dobitnie wielki sukces Spider-Mana. Obrazkowe medium jest odpowiednio doceniane w popkulturze i to z pewnością jest miód na serce fanów komiksów, którzy wcześniej traktowani byli po macoszemu i bez większego szacunku. Cieszy też fakt, że nie tylko superbohaterskie historie dostają swoje adaptacje. Wciąż powstają ekranizacje komiksów nieszablonowych, które wymykają się wszelkiej kategoryzacji. W tym roku też mieliśmy kilka takich perełek.

W poniższej galerii wyszczególniliśmy nasze ulubione komiksowe adaptacje. Kluczem wyboru była szeroko pojęta „komiksowość” i umiejętne skonwertowanie historii na potrzeby kina i telewizji. Doceniliśmy odwagę artystyczną i nieszablonowe podejście do prezentowanych treści. Nie jest łatwo zachować ducha superbohaterszczyzny w produkcjach mających zadowolić zarówno szeroką widownię, jak i koneserów. Z pewnością wielu z Was nie zgodzi się z naszym wyborem, ale uwierzcie nam, że również w redakcji toczyły się boje o kształt zestawienia. Niemniej udało się wypracować konsensus. Poniżej prezentujemy pierwszą część listy.

Najlepsze komiksowe filmy i seriale 2021 roku - Miejsca od 26 do 11.

26. Venom 2 - Carnage

Zestawienie otwiera Venom 2: Carnage, bo mimo niewątpliwych wad tego filmu, ma on rzeszę wiernych fanów. Do pierwszej dziesiątki nie wszedł natomiast Falcon i Zimowy żołnierz. Oceniamy bardzo wysoko ten serial, jednak nie da się ukryć, że finał rozmienił wcześniej wypracowany potencjał na drobne. Na liście znalazło się miejsce między innymi dla: Kajko i Kokosz (serial nie dorasta do pięt komiksom Janusza Christi, ale animacja jest bardzo fajna), M.O.D.O.K. i Hit-Monkey (Marvel do góry nogami) oraz The Walking Dead (ktoś jeszcze pamięta, że serial oparty jest na komiksie?). Czas na finałową dziesiątkę. Zaczynamy od Pajączka, a raczej od ich trzech.

Najlepsze komiksowe filmy i seriale 2021 roku - Miejsca od 10 do 1.