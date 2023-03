fot. Egmont

Współczesne gry bardzo często oferują odbiorcom interesujące historie, bogate w zawartość światy oraz postacie, których wszystkie przygody śledzimy z zapartym tchem. Nic więc dziwnego, że coraz częściej jesteśmy świadkami rozwijania znanych uniwersów także w innych mediach, na przykład filmach i serialach. Dobrym tego przykładem są produkcje – nadchodzące Super Mario Bros czy The Last of Us od HBO – a także komiksy na podstawie gier. Medium to jest wręcz idealne do tego, by opowiadać nieznane historie ze znanymi bohaterami lub akcją osadzoną w miejscach, które wcześniej eksplorowaliśmy podczas zabawy na PC lub konsoli.

Najciekawsze komiksy na podstawie gier, które możecie kupić w Polsce

Jeszcze kilka lat temu na polskim rynku trudno było natrafić na komiksowe serie na podstawie gier. Teraz wygląda to jednak dużo lepiej i bez problemu dostaniecie u nas ciekawe i warte uwagi powieści graficzne w polskiej wersji językowej. Oto niektóre z nich.

Bloodborne

Japońskie studio From Software znane jest z tego, że opowiada swoje historie w bardzo tajemniczy sposób. Gracze, którzy chcą dowiedzieć się więcej, muszą więc eksplorować świat i wczytywać się w opisy przedmiotów. Stworzenie komiksu na podstawie jednej z ich produkcji, Bloodborne, z pewnością nie było łatwym zadaniem, ale twórcom udało się sprostać wyzwaniu. Zachowali wyjątkowy, mroczny klimat znany z produkcji na konsole PlayStation.

Bloodborne. Pieśń wron

Assassin's Creed: Miecz Shao Jun

To akurat nie komiks, a manga. Miecz Shao Jun przedstawia losy tytułowej asasynki, którą gracze mogą kojarzyć z Assassins Creed Chronicles: China, a więc spin-offu serii z 2015 roku. Podobnie jak w grach Ubisoftu, tak i tutaj elementy fikcyjne przeplatają się z tymi historycznymi.

Assassin's Creed: Miecz Shao Jun

Assassin's Creed Valhalla. Pieśń chwały

Pieśń chwały to komiksowy prequel gry Ubisoftu z 2020 roku. Obserwujemy w nim dwie historie – głównej bohaterki, Eivor oraz jej przybranego brata, Sigurda. Choć historia nie jest może szczególnie zaskakująca i nie wnosi zbyt wiele do tego uniwersum, to miła dla oka kreska i sporo scen krwawej i efektownej akcji sprawiają, że czyta się to szybko i z przyjemnością.

Assassin's Creed Valhalla. Pieśń chwały

Far Cry: Łzy Esperanzy

Komiksowym prequelem są również Łzy Esperanzy, w których śledzimy losy Juana Corteza, a więc jednego z głównych bohaterów gry Far Cry 6. To wyjątkowo barwna postać – dość powiedzieć, że w oficjalnym opisie tej powieści graficznej określono go mianem "nałogowego partyzanta".

Far Cry: Łzy Esperanzy

Batman/Fortnite

Połączenie uniwersum Mrocznego Rycerza i barwnego świata Fortnite wydawało się bardzo dziwnym pomysłem, ale w praktyce zadziałało naprawdę dobrze! Dodatkowym atutem komiksu, przynajmniej dla osób aktywnie grających w dzieło studia Epic Games, są dołączane do komiksów kody na dodatkową zawartość do gry.

Batman/Fortnite: Fundament

Fortnite x Marvel

Jeśli jednak jesteście fanami Fortnite i superbohaterów, ale z jakiegoś powodu nie przepadacie za Batmanem i DC Comics, to... jest na to rozwiązanie! W tym crossoverze możecie śledzić losy Spider-Mana czy Wolverine'a u boku postaci znanych z popularnej, sieciowej produkcji.

Marvel x Fortnite: Wojna zerowa

Horizon Zero Dawn

Studio Guerilla Games przygotowało jeden z najciekawszych i najbardziej unikatowych światów w grach. Komiksy Horizon Zero Dawn, których akcja toczy się po zakończeniu 1. części przygód Aloy, to kolejna okazja do wizyty w tym uniwersum i uzupełnienia fabularnej luki pomiędzy Zero Dawn i sequelem, Forbidden West.

Horizon Zero Dawn. Wyzwolenie

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 nie był grą idealną, ale zdecydowana większość graczy i krytyków była zgodna co do jednej rzecz: zespół CD Projekt RED przygotował ciekawą historię, świat oraz bohaterów. Jeżeli po ukończeniu gry odczuwacie pewien niedosyt i chcielibyście spędzić w tym uniwersum więcej czasu, to możecie sięgnąć po komiksową serię, która ponownie zabierze Was na ulice skąpanego w światłach neonów Night City.

Cyberpunk 2077. Trauma Team

Wiedźmin: Ronin

To komiks, za którego stworzenie i wydanie odpowiada CD Projekt RED, a więc autorzy serii gier o Geralcie z Rivii. Na kartach tej powieści graficznej śledzimy nietypową podróż wiedźmina. Przenosi się on do feudalnej Japonii, gdzie mierzy się z zupełnie nowymi wyzwaniami i przeciwnikami.

Wiedźmin: Ronin

Dungeons and Dragons: Legendy Wrót Baldura

Jeszcze w tym roku będziemy mogli zagrać w Baldur's Gate 3, a więc kolejną odsłonę znanej i cenionej serii gier RPG, a już teraz możecie przeczytać powieść graficzną, która zabierze Was do Wrót Baldura i przedstawi przygody zarówno nowych, jak i dobrze znanych bohaterów.