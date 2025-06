Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na czerwiec 2025 r.

Vesper

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z czerwca 2025 roku. W tym miesiącu wydawcy głównie przygotowywali już ofertę na wakacje, więc do sprzedaży trafiło wiele interesujących i głośnych tytułów.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z czerwca 2025 roku:

Wojciech Chmielarz - Rytuał

kryminał / komisarz Mortka / część serii

Komisarz Jakub Mortka po latach wraca w Karkonosze. Tym razem prywatnie – tylko on, jego ukochana z Francji i góry. Tyle że podczas wędrówki w pięknym ustronnym miejscu znajdują zwłoki. Romantyczny wyjazd zamienia się w koszmar – tym większy, że zanim Mortka zdąży powiadomić miejscową policję, ciało znika. Komisarz zaczyna własne śledztwo, w którym nieoczekiwanie pomaga mu aspirantka z jeleniogórskiej komendy, Maria Szulej.

Okazuje się, że Karkonosze pełne są krwawych tajemnic – satanistyczne rytuały, opowieści o hitlerowskich skarbach oraz wiara w Bestię z Izer. Niektóre legendy mają w sobie jednak ziarno prawdy, a diabeł tkwi nie tyle w szczegółach, ile w drugim człowieku. Czyżby centrum lokalnego piekła była mała wieś, z której nie ma jak uciec, bo wszystkie drogi nieuchronnie prowadzą z powrotem? Tutaj każdy zna każdego, a zarazem nikt nie ma pojęcia, co dzieje się za drzwiami domu sąsiada, jakie tajemnice skrywa piwnica potentata ziemskiego ani jakie praktyki odbywają się w miejscowym ośrodku rozwoju duchowego.

W siódmej odsłonie cyklu Wojciecha Chmielarza komisarz Mortka i aspirantka Szulej natrafiają na coraz bardziej zadziwiające tropy, a każdy przełom w dochodzeniu okazuje się zaledwie wstępem do kolejnej zagadki.

Źródło: Marginesy

ekranizacja / dla młodzieży / fantasy

Książka, która zapoczątkowała światowy fenomen.

Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci – dla przyjaciół po prostu Czkawka – jest synem szanowanego wodza klanu wikingów. Oznacza to zarazem, że jest dziedzicem tronu. Chłopak jednak nie czuje się wyjątkowy i nie dostrzega w sobie zadatków na przyszłego bohatera i władcę.

Tym niemniej ma przed sobą zadanie do wykonania. Aby wstąpić w szeregi klanu, wraz ze swoimi kompanami musi wybrać, a następnie wytresować własnego smoka. Kto temu nie podoła, zostanie wygnany!

Jak wytresować smoka to zabawna, pełna szalonych przygód opowieść, od której nie sposób się oderwać!

Historia, która zainspirowała twórców filmowych i którą pokochali czytelnicy na całym świecie!

Źródło: Replika

Paul Kidby - Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta

Świat Dysku / ilustracje / współpraca

„Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta” prowadzi czytelników za kulisy zadziwiającej współpracy Terry’ego Pratchetta i artysty Paula Kidby’ego. Demonstruje, w jaki sposób Dysk został powołany do wizualnego życia – od najwcześniejszych szkiców do ostatecznych arcydzieł – i jak Terry i Paul reagowali na zjawiska kultury popularnej, wplatając je w dyskowy krajobraz.

Co prawda Terry był niekwestionowanym źródłem pomysłów, ale przez trzy dekady to Paul dzięki artystycznej sile wyrazu przenosił ludzi, miejsca i kawałki lodożerczego bagażu z wiecznie płodnej wyobraźni Terry’ego do naszego świata.

„Pokazać świat Dysku” prezentuje również obrazy, których nie mogliśmy zobaczyć – wczesne projekty okładek wielkich nienapisanych powieści. To wyjątkowe przedstawienie jednego z wielkich literackich związków twórczych, wypełnione nieznanymi dotychczas grafikami i ich prawdziwymi historiami.

Źródło: Prószyński i S-ka

Gabriel Gator Guilbeau - Yellowstone. Oficjalna książka kucharska rancza rodziny Duttonów

książka kucharska / serial Yellowstone / zdjęcia z planu

Kuchnia amerykańska w najlepszym wydaniu!

Spróbuj potraw z wciąż Dzikiego Zachodu: chowder ziemniaczano-kukurydziany, burgera z bekonem w glazurze klonowo-burbonowej czy pieczonego pstrąga z sosem chimichurri. Upiecz piwne bułki i chleb kukurydziany, a na deser obłędnie czekoladowe ciasto Cartera z kawowym lukrem, do którego zaserwujesz gorzki kowbojski koktajl z piwem i burbonem lub specjalne smoothie Beth „dwie porcje lodów, trzy shoty wódki”.

Przepisy opracował Gabriel „Gator” Guilbeau— szef kuchni, który nie tylko karmi ekipę serialu, ale również gra w nim rolę osobistego kucharza rodziny Duttonów. Całość uzupełniają zachwycające zdjęcia z planu!

Oficjalna książka kucharska rancza rodziny Duttonów sprawi, że poczujesz się, jakbyś zasiadał z nimi do stołu i grzał się w „cieple” ich… domowego ogniska.

Źródło: Czarna Owca

Nina Mazurewicz - Kwanty nie gryzą

n0n-fiction / fizyka / popularnonaukowa

Fizyka kwantowa jest znana ze swoich dziwactw. W kwantowej rzeczywistości wszystko działa w całkiem inny sposób, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Wydaje się, że mamy do czynienia z niepojętą magią.

Tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. W mechanice kwantowej nie ma ani odrobiny magii, są tylko fakty, fakty i jeszcze raz fakty.

Ty także możesz zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stawia przed nami świat kwantów, i przekonać się, że w tym (pozornym) szaleństwie jest metoda. Wystarczy, że podążysz za autorką tej książki, książki, z której z całą pewnością wszystko zrozumiesz i – jak to się często mówi – połączysz kropki. A przy okazji, otrzesz się o wielką tajemnicę Wszechświata, bo mówiąc o fizyce kwantowej, nie da się po prostu ominąć pytań natury filozoficznej. I właśnie dlatego kwantowa rzeczywistość jest tak fascynująca.

Źródło: Prószyński i S-ka