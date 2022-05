Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na maj 2022 r.

Marginesy / Albatros / Czarna Owca

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z maja 2022 roku. Pod koniec miesiąca odbywały się targi książki w Warszawie, co zaowocowało sporą dawką premier.

Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z maja 2022 r.:

Stephen King, Richard Chizmar - Ostatnia misja Gwendy

fantastyka / finał cyklu / misja

Mistrzowie grozy, Stephen King i Richard Chizmar, ponownie zabierają czytelników do miasteczka Castle Rock w stanie Maine, a stamtąd w przestrzeń pozaziemską, gdzie Gwendy będzie miała do wykonania doniosłą i tajemniczą misję ocalenia świata – być może nie tylko tego, który znamy.

Tymczasem Gwendy zmaga się z nie najlepszą kondycją swojego umysłu. Jej jedyną nadzieją jest magiczne pudełko, które równie dobrze może zagrozić powodzeniu jej działań.

Kiedy Gwendy Peterson miała dwanaście lat, tajemniczy nieznajomy, Richard Farris, oddał jej na przechowanie tajemnicze pudełko. Można w nim było znaleźć słodycze i stare monety, ale trzeba było uważać, bo pudełko miało także swoją mroczna stronę. Naciśnięcie któregoś z kolorowych guzików ukrytych w jego wnętrzu wyzwalało groźną, niszczycielską moc.

Wiele lat później magiczne pudełko ponownie pojawiło się w życiu Gwendy. Jako uznana pisarka i wschodząca gwiazda polityki raz jeszcze musiała zmierzyć się z pokusą, jaką stanowił ten przedmiot. Teraz, gdy siły zła chcą przejąć nad nim kontrolę, senator Gwendy Peterson jest jedyną osobą, która może je powstrzymać. I zrobi to za wszelką cenę. Bo wie o istnieniu miejsca, gdzie można je bezpiecznie ukryć, nawet przed potężnymi siłami.

Źródło: Albatros

Vincent V. Severski - Plac Senacki 6 PM

thriller / Rosja / szpiedzy

Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie współczesnej Rosji to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń końcówki XX-ego wieku. Zmiana ta nie przebiegała jednak tak łatwo, jak wielu z nas mogłoby oczekiwać. Kulisy działania władz (a często także służb) rosyjskich bywały bowiem niezwykle krwawe. Temat ten wziął na swoje barki Vincent Severski w swojej najnowszej powieści.

Pisarz przenosi nas do mroźnego października 1990 roku, kiedy to z wojskowej bazy Zapadnaja Lica wypływa na morze potężny okręt podwodny Dymitr Doński. Dowodzi nim kapitan Golicyn. Misja, przed jaką staje, jest niezwykle wymagająca. Na pokładzie przewożony jest bowiem arsenał nuklearny, zdolny zmienić porządek polityczny na całym świecie. Sytuacja jest napięta także u szczytu władz oficjeli radzieckich. W ZSRR w najlepsze trwa wtedy pierestrojka, a o losach kraju decyduje Michaił Gorbaczow, dążący do zacieśnienia relacji z państwami zachodnimi. Swoje do odegrania mają również brytyjskie służby specjalne, które wysyłają na wschód ich najzdolniejszego agenta, Martina. Splot wydarzeń, jaki nastąpi później, będzie zaskoczeniem dla wielu czytelników…

Źródło: Czarna Owca

Matthew McConaughey - Zielone światła

aktor / autobiografia / cieszenie się życiem

Nagrodzony Oscarem aktor z chwilami szokującą szczerością mówi o sobie i pełnym zwrotów akcji życiu. Opowiada o przemocy w dzieciństwie, barwnej rodzinie, wychowaniu w głębokim Teksasie, pierwszych rolach filmowych i mozolnym pięciu się na szczyt kariery. Życie porwało go ze Stanów do Australii, gdzie spędził rok w bardzo dziwnym domu, do Mali, gdzie w wiosce Dogonów musiał zmierzyć się z zapaśniczym czempionem, i do Peru, gdzie pływał w Amazonce. W czasie tych podróży wiele przeżył i jeszcze więcej pojął. W Zielonych światłach dzieli się więc mądrością i uczy, jak czerpać z życia więcej satysfakcji.

Te autentyczne i zaskakujące wspomnienia zachęcają do przyjrzenia się także sobie: do sięgnięcia w przeszłość, do refleksji i zadumy, a także do wyjścia na zewnątrz – przeżycia przygody, podejmowania ryzyka i szukania marzeń. Do wyruszenia w drogę, która pomoże nam zrozumieć siebie i to, co nas otacza.

Odkryj zmieniające życie wspomnienia, które zainspirowały miliony czytelników. I dowiedz się, jak powstawały kultowe już dziś role: Rustina Cohle’a z Detektywa, Rona Woodroofa z Witaj w klubie czy Marka Hanny z Wilka z Wall Street.

Źródło: Marginesy

S. A. Chakraborty - Imperium złota

fantasy / finał cyklu / bliskowschodnie klimaty

Oto ostatni tom trylogii „Dewabad”, w której oszustka i książę łączą siły, aby ocalić magiczne królestwo przed wyniszczającą je wojną domową!

Dewabad upadł.

Po brutalnym podboju, który pozbawił miasto magii, przywódczyni Nahidów, Banu Maniże, i wskrzeszony dowódca, Dara, muszą spróbować naprawić swój rozpadający się sojusz i opanować wojujący lud. Jednak rozlew krwi i utrata ukochanej Nahri uwolniły w Darze najgorsze demony. Aby je pokonać, musi stawić czoła bolesnym prawdom o sobie samym i oddać się w ręce tych, których kiedyś uważał za wrogów.

Po ocaleniu od morderczych rodzin i śmiercionośnej polityki Dewabadu Nahri i Ali, teraz bezpieczni w Kairze, stają przed trudnymi wyborami. Nahri odnajduje spokój w starym rytmie miasta i wygodach swojego domu, lecz prześladuje ją świadomość, że jej bliscy, których zostawiła, oraz ludzie, którzy uważali ją za wybawczynię, są na łasce nowego tyrana. Ali również nie może się powstrzymać od patrzenia wstecz. Jest zdeterminowany, by wrócić i uratować swoje miasto oraz rodzinę, która w nim pozostała. Szukając wsparcia w ojczyźnie swojej matki, odkrywa, że jego związek z maridem sięga znacznie głębiej, niż się spodziewał, i zagraża nie tylko jego relacjom z Nahri, ale także jego wierze.

Gdy pokój staje się coraz bardziej nieuchwytny, a przeciwnicy powracają, Nahri, Ali i Dara zaczynają rozumieć, że aby zmienić świat, być może będą musieli walczyć z tymi, których kiedyś kochali… i stanąć w obronie tych, których kiedyś skrzywdzili.

Źródło: We Need YA

Jacek Melchior - Filmiłości

obyczajowa / wielopokoleniowa historia / filmy

„Filmiłości” Jacka Melchiora to historia czterech pokoleń kobiet z wielką historią kina w tle. Świat wychowanej przed wojną Marii to nie tylko „Dwie Joasie” i ruchome obrazki braci Lumière, to także „Błękitny anioł” z „lubieżnicą” Marleną, mroczna twarz Borisa Karloffa i znachor Junosza-Stępowski. Świat jej córki, Adeli, to Teresa Szmigielówna i Lucyna Winnicka, a także filmowe historie o kołchoźnikach i stachanowcach oraz dramaty robotniczo-chłopskie, wprost stworzone jako tło do idealnej randki! Wnuczka Marii, Róża, wychowana na fotosach z tygodnika „Ekran” i zakochana w „Jeziorze osobliwości”, na randki chadzała na zgoła inne filmy: trzęsła się na „Trzęsieniu ziemi” i płonęła wraz z „Płonącym wieżowcem”. Jej córka, Wanda, miała być słynną aktorką, Łondą Flałer… Kolejną wielką Vivien Leigh! Zamiast na ekrany, trafia jednak do tajemniczej Magiaakademii, gdzie panuje Cinema Paradiso, a „La Stradę” znają wszyscy, nie mówiąc już o „Satyriconie” Felliniego…

Źródło: Szelest