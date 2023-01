Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na styczeń 2023 r.

Mag / Olesiejuk / Prószyński i S-ka

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem ze stycznia 2023 roku. Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też reedycje.

Na rynku wydawniczym panował poświąteczny letarg i dopiero w końcówce miesiąca zaczęło się ukazywać więcej premier. Ponadto nadal niepewna sytuacja ekonomiczna, wzrosty cen produkcji itp. nadal zniechęcają do wydawania większej liczby tytułów.

Niemniej wybraliśmy kilkanaście premier ze stycznia 2023 roku:

Jaume Cabré - Spaleni w ogniu

obyczajowa / literatura współczesna / Hiszpania

Barcelończyk Ismael nie miał łatwego dzieciństwa, ale udało mu się zdobyć wykształcenie i podjął pracę jako nauczyciel języka i literatury. Pewnego dnia, szukając guzików, zagląda do pasmanterii, gdzie natyka się na koleżankę z dzieciństwa. Powoli zaczyna się rozwijać między nimi uczucie. Jednak przypadkowe spotkanie z woźnym ze szkoły wywraca jego życie do góry nogami. Ismael budzi się w dziwnym miejscu i nie wie nie tylko, kim są dziwni lekarze, ale także jak on sam ma na imię. Jedynie odzyskanie pamięci pozwoli mi zrozumieć, w jakich się znalazł opałach, ale okaże się ono niezwykle trudnym zadaniem.

Cabré przeplata dramatyczne zdarzenia z życia Ismaela z przygodami rezolutnego dzika, o zacięciu filozoficznym, który – podobnie jak Stephen W. Hawking w „Krótkiej historii czasu” – zastanawia się nad kierunkiem strzałki czasu.

W „Spalonych w ogniu” czytelnik znajdzie wszystko, co najlepsze: wciągającą intrygę, niepokojące, niejednoznaczne postaci oraz nieoczekiwane, zabawne literackie nawiązania – gwarancję prawdziwej przyjemności i nostalgicznej refleksji.

Źródło: Marginesy

Louis Bayard - Bielmo. Niezwykły przypadek Edgara Allana Poe

ekranizacja / kryminał / brutalna zbrodnia

Zaskakująca opowieść o morderstwie i zemście w West Point, z udziałem emerytowanego detektywa i młodego kadeta nazwiskiem… Edgar Allan Poe

W 1830 roku spokój październikowego wieczoru w wojskowej Akademii West Point zakłóca odkrycie wiszącego ciała młodego kadeta. Następnego ranka wychodzi na jaw coś jeszcze bardziej makabrycznego: ktoś wykroił ze zwłok serce. Augustus Landor - który przed przejściem na emeryturę wyrobił sobie pewną renomę jako śledczy nowojorskiej policji - ma za zadanie przeprowadzić dyskretne dochodzenie. Tą dziwną sprawą musi zajmować się w tajemnicy, ponieważ skandal mógłby wyrządzić młodej jeszcze instytucji nieodwracalne szkody. Znajduje jednak pomoc u nieoczekiwanego sprzymierzeńca - emocjonalnego młodego kadeta ze skłonnością do alkoholu, dwoma tomikami poezji na koncie i mroczną przeszłością, która z rozdziału na rozdział jawi się w innym świetle. Dziwny, nawiedzony poeta, do którego Landor żywi ojcowską sympatię, nazywa się Edgar Allan Poe…

Źródło: Zysk i S-ka

Caitlín R. Kiernan - Domy na dnie morza

groza / Cthulhu / opowiadania

Odkąd H.P. Lovecraft zaprosił kolegów, takich jak Frank Belknap Long i Robert Bloch (między innymi), żeby przyłączyli się do tworzenia „Mitologii Cthulhu” (pod wymyśloną przez niego mniej znaną nazwą „Yog-Sothery”), dziesiątki autorów z różnym skutkiem próbowało swoich sił w tkaniu tego ogromnego gobelinu. Niektórzy, jak wówczas nastoletni Ramsey Campbell, wykorzystał fikcyjne uniwersum jako punkt wyjścia do własnej kariery i znalazł przy tym swój własny pisarski styl. Inni, jak Stephen King i Neil Gaiman, zrobili to samo w szczycie swoich karier, składając hołd autorowi, który był dla nich tak wielką inspiracją. Ale nikt, absolutnie nikt, nie ma tak błyskotliwego i oryginalnego wkładu w mitologię Cthulhu jak Caitlin R. Kiernan.

Do tego nadzwyczajnego zbioru autorka wybrała ponad dwadzieścia swoich lovecraftowskich opowiadań, poczynając od „Valentii” z 2000 roku po nowszą klasyczną „Górę”, ponadto pełny cykl Dandridge, a także nowe opowiadanie „M jak Mars”. Krótko mówiąc, jest to fundamentalne dzieło zarówno dla fanów Kiernan, jak i miłośników świata Cthulhu.

Źródło: Mag

Terry Ptatchett - Zadziwiający kot Maurycy

fantasy / humor / ekranizacja

Nowe, filmowe wydanie "Zadziwiającego Maurycego i jego edukowanych gryzoni" - pierwszej historii ze Świata Dysku przeznaczonej dla młodszych czytelników.

Wyobraźcie sobie milion sprytnych szczurów. Szczurów, które nie uciekają. Szczurów, które walczą.

Maurycy, poharatany kocur, potrafi łapać okazje. Swego czasu opracował plan doskonały: z głupawym z wyglądu dzieciakiem jako grajkiem i własną armią szczurów podróżuje z miasta do miasta. Przecież każdy zna historię o szczurach i grajkach… Krótko mówiąc: interes się kręci. Przynajmniej do momentu, gdy Maurycy próbuje swojej sztuczki w dalekim miasteczku Blintzowe Łaźnie, gdzie cały numer rozsypuje się w proch. Ktoś zaczyna grać całkiem inną melodię - mroczną i posępną.

A szajka szybko się orientuje, że w tamtejszych piwnicach kryje się coś bardzo, ale to bardzo niedobrego…

Źródło: Prószyński i S-ka

B.A. Paris - Uwięziona

thriller / popularna autorka / zamknięty pokój

Jest ciemno. Nie wiesz, gdzie jesteś. Słyszysz zbliżające się kroki.

A potem… krzyki swojego męża.

Misterna, porywająca fabuła pełna zwrotów akcji!Autorka międzynarodowego fenomenu wydawniczego, „Za zamkniętymi drzwiami”, powraca z nowym mrocznym thrillerem, który nie pozwoli ci zasnąć.

KIEDYŚ

Amelie zawsze musiała sama o siebie zadbać. Ojciec osierocił ją, gdy była nastolatką, ale zanim wpadła w tryby opieki społecznej, udało jej się uciec i zacząć życie od nowa w Londynie. Poznała wpływowych przyjaciół i zdobyła pracę w redakcji luksusowego magazynu. Wkrótce zgodziła się poślubić jego właściciela, miliardera Neda Hawthorpe’a.

Ich związek dla obojga był układem, ale dla Amelie okazał się śmiertelnie niebezpieczną pułapką.

TERAZ

Amelie budzi się w ciemnym pokoju bez okien. Nie ma pojęcia, dokąd ją zabrano i dlaczego. Kim są jej tajemniczy porywacze? I dlaczego czuje się w tym więzieniu bezpieczniejsza niż u boku swojego męża Neda?

Źródło: Albatros