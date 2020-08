Octopus Film Festival 2020 – 6 filmów i atrakcji, których nie można przegapić

Octopusfilmfestival.com

W czasach, gdy ze względu na pandemię koronawirusa odwoływane są wszelkie wydarzenia kulturowe, pojawia się światełko w tunelu dla wszystkich miłośników kina. Tak chyba wypada określić fakt zorganizowania 3. edycji Octopus Film Festival. Wydarzenia wyjątkowego na festiwalowej mapie Polski, bo odbywającego się w industrialnym otoczeniu Gdańskiej Stoczni.

W każdej edycji program filmów wzbogacony jest o niezwykle interesujące atrakcje. Przedstawiamy własną listę filmów i nietypowych wydarzeń, których nie można pominąć na Octopus Film Festival 2020 (podana kolejność jest przypadkowa). Sprawdźcie i... do zobaczenia w Gdańsku! Festiwal odbywa się w dniach 4-9 sierpnia 2020 roku.

Octopus Film Festival 2020 - czego nie można przegapić?

6. Kino samochodowe

Kino samochodowe zyskało drugie życie dzięki koronawirusowi. Nic dziwnego, oglądanie filmu z auta jest znacznie bezpieczniejsze. W wielu miejscach w Polsce można było udać się na takie seanse, ale w większości przypadków puszczane były filmy, które nie miały wiele wspólnego z duchem legendarnego amerykańskiego drive-in. Octopus Film Festival daje jednak propozycje, które pasują do tego klimatu. W programie są m.in. Action U.S.A., produkcja stworzona przez kaskaderów, oraz klasyk Powrót żywych trupów. Oglądanie tych pozycji z przyjaciółmi – i to we własnym aucie! – na pewno jest innym rodzajem filmowego doświadczenia.

Action U.S.A. (5 sierpnia o godzinie 22.00)

Powrót żywych trupów

materiały prasowe

5. Wiedźmy

Jeden z cyklów zostanie poświęcony czarownicom, które w kulturze popularnej mają swoje ważne miejsce. Na festiwalu widzowie obejrzą produkcje, które w bardzo różny sposób podchodzą do tego tematu. W ostatniej chwili do programu załapał się film The VVitch, debiutancki horror Roberta Eggersa – później znanego jako reżysera Lighthouse. Jest to produkcja, która potrafi przerazić zatwardziałego fana horrorów. Jeżeli szukacie mocnych doznań, to ten seans zapewni wam ich co nie miara.

The VVitch (5 sierpnia o godzinie 22.00 oraz 8 sierpnia o godzinie 22.00)

materiały prasowe

4. Commando z Piotrem Cyrwusem

Aktor znany z serialu Klan oraz Fanatyka przyjedzie specjalnie do Gdańska, by na żywo przeczytać dialogi do filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Tym samym seans tej produkcji zyska dodatkowe znaczenie i rozpocznie serię specjalnych wydarzeń na Octopus Film Festival. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę mocne uderzenie na początek 3. edycji.

Komando – na żywo czyta Piotr Cyrwus (4 sierpnia o godzinie 21.30)

materiały prasowe

3. Niedosyt

Debiut reżyserski Mirabelli-Davisa już dzięki samemu opisowi powinien przekonać Was, że nie można przegapić jego filmu. Bohaterką produkcji jest Hunter, która tylko z pozoru prowadzi sielankowe życie. Kobieta uzależnia się od połykania coraz bardziej niebezpiecznych przedmiotów. Po szklanej kulce przyszła kolej na pinezkę, następnie na baterię. Hunter będzie musiała skonfrontować się z mroczną tajemnicą, kryjącą się za tą obsesją. Koncept sprawia wrażenie szalonego, ale możemy spodziewać się, że w tle tej nietypowej historii poruszone zostaną istotne problemy.

Niedosyt (4 sierpnia o godzinie 19.00 i 9 sierpnia o godzinie 19.30)

materiały prasowe

2. VHS Hell

Jak wskazuje nazwa cyklu, zaprezentowane w nim zostaną filmy klasy B, znalezione na najniższych półkach osiedlowych wypożyczalni. Jednym z takich filmów będzie pokaz Hobgoblina, czyli projektu stworzonego za bardzo małe pieniądze, ale dostarczającego – zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy – wielu doznań. Dodatkowo pokaz zostanie zaprezentowany w plenerze, z Piotrem Czeszewskim w roli lektora improwizującego dialogi na żywo.

Hobgoblin (9 sierpnia o godzinie 22.00)

VHS Hell/Zrzut ekranu

1. Relikt

Polska premiera na Octopus Film Festival 2020. Debiutancki horror Natalie James zdołał wywołać emocje wśród amerykańskiej publiczności. Organizatorzy zapewniają, że nie jest to kolejny typowy horror o nawiedzonym domu. Historia opowiada o czymś więcej. Warto wybrać się na ten seans, choćby dlatego, że to obecnie jedna z nielicznych premier.

Relikt (6 sierpnia o godzinie 19.15 i 7 sierpnia o godzinie 21.30)