Ostatnia rubież. Jason Clarke opowiada nam o serialu [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery nowego serialu Ostatnia rubież na platformie Apple TV+ spotkaliśmy się z Jasonem Clarkiem, odtwórcą głównej roli w tej pełnej akcji produkcji.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Jason Clarke foto. naEKRANIE.pl
Ostatnia rubież to nowy serial sensacyjny od platformy Apple TV+, stworzony przez Jona Bokenkampa – twórcę hitu Czarna lista z Jamesem Spaderem w roli głównej.

W swojej najnowszej produkcji Bokenkamp ponownie sięga po sprawdzony schemat pościgu za niebezpiecznymi przestępcami. Tym razem jednak zmienia się otoczenie – akcja przenosi się na Alaskę, a głównym bohaterem jest Frank Remnick, policjant przygotowujący się do przejścia na emeryturę.

W tę rolę wciela się Jason Clarke, z którym mieliśmy okazję porozmawiać przy okazji uroczystej premiery serialu.

Aktor zdradził nam, że jedna ze scen była dla niego szczególnie wymagająca – została bowiem zrealizowana w całości jako jedno długie ujęcie.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.

Jason Clarke – wywiad 

Ostatnia rubież – opis fabuły

Gdy samolot transportujący więźniów rozbija się w odległej dziczy na Alasce, uwalniając dziesiątki brutalnych przestępców, jedyny w regionie szeryf musi chronić miasteczko, któremu poprzysiągł służyć.

