Ostatnia rubież. Jason Clarke opowiada nam o serialu [VIDEO WYWIAD]

Ostatnia rubież to nowy serial sensacyjny od platformy Apple TV+, stworzony przez Jona Bokenkampa – twórcę hitu Czarna lista z Jamesem Spaderem w roli głównej.

W swojej najnowszej produkcji Bokenkamp ponownie sięga po sprawdzony schemat pościgu za niebezpiecznymi przestępcami. Tym razem jednak zmienia się otoczenie – akcja przenosi się na Alaskę, a głównym bohaterem jest Frank Remnick, policjant przygotowujący się do przejścia na emeryturę.

W tę rolę wciela się Jason Clarke, z którym mieliśmy okazję porozmawiać przy okazji uroczystej premiery serialu.

Aktor zdradził nam, że jedna ze scen była dla niego szczególnie wymagająca – została bowiem zrealizowana w całości jako jedno długie ujęcie.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorem.

Jason Clarke – wywiad

Ostatnia rubież – opis fabuły