Pierwszy laptop dla marzących o byciu internetowymi twórcami

fot. Asus

Wydajny laptop jest niezawodnym towarzyszem wszystkich kreatywnych przedsięwzięć. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym YouTuberem, aspirującym filmowcem, czy po prostu osobą zwaną kiedyś kinomaniakiem, która pochłania hurtowe ilości filmów, seriali czy innych materiałów w sieci, odpowiedni laptop umożliwi zarówno postawienie pierwszych kroków na kreatywnej ścieżce, jak i cieszenie się oglądaniem dzieł innych twórców, czy to w serwisach strumieniujących, na YouTube czy TikToku. Wszystko to lepiej wygląda na ekranie większym niż smartfonowym.

Graficzna chwała RTX

Udało ci się uchwycić to idealne ujęcie – to z zachodzącym słońcem odbijającymi się w spokojnej tafli jeziora. Solidna karta graficzna, taka jak z serii GeForce RTX firmy NVIDIA, zapewnia bezbłędne odwzorowanie każdego szczegółu Twojego arcydzieła i jego obróbkę w programach graficznych. Tak się składa bowiem, że karty graficzne nie tylko świetnie spisują się w grach, jak choćby model RTX 3050, który znajdziesz w ASUS VivoBook 16X, ale także wydatnie usprawniają pracę w wielu programach kreatywnych, których działanie jest optymalizowane dzięki NVIDIA Studio.

fot. ASUS

NVIDIA Studio to program stworzony przez NVIDIA, mający na celu dostarczenie twórcom treści zestawu narzędzi do optymalizacji procesów twórczych. Program obejmuje specjalnie zaprojektowane i przetestowane sterowniki, oprogramowanie oraz sprzęt, taki jak karty graficzne, komputery stacjonarne i laptopy, które zostały zoptymalizowane do pracy z profesjonalnymi aplikacjami do tworzenia treści. Program NVIDIA Studio wspiera wiele różnych aplikacji, w tym do edycji zdjęć, projektowania 3D, animacji, efektów wizualnych czy wideofilmowania.

fot. ASUS

Możliwości kreatywne są niewyczerpane, wystarczy tylko znaleźć inspirację, a laptop ASUS VivoBook 16X pomoże ją urzeczywistnić.

Bijące serce maszyny kreatywnej

Wyobraź sobie, że masz otwartych wiele kart przeglądarki, słuchasz strumieniowo ulubionej muzyki, podczas gdy wakacyjny wideoblog renderuje się w tle – wszystko bez czkawki. Procesor działa jak mózg laptopa, zajmując się ciężkimi zadaniami związanymi z edycją i renderowaniem wideo. Dzięki wydajnemu procesorowi proces twórczy staje się płynny i przyjemny. Na początku kreatywnej ścieżki nie zawsze trzeba sięgać po najmocniejsze i najdroższe procesory Intel Core i9 czy i7, na pierwszym etapie Intel Core i5 z pewnością wystarczy, żeby zorientować się w swoich potrzebach. Właśnie taki procesor można znaleźć w laptopie ASUS VivoBook 16X.

fot. Asus

Rzeczy, które mają znaczenie

Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest spowolnienie komputera w środku procesu twórczego. Dlatego absolutnym minimum jest 8 GB pamięci RAM szybkiej pamięci DDR4, jak w laptopie ASUS VivoBook 16X, jeżeli chcesz korzystać z programów graficznych lub do edycji wideo.

Z kolei krótkie czasy ładowania systemu oraz aplikacji i szybkie transfery plików pomogą utrzymać iskrę kreatywności przy życiu. Dzięki co najmniej 512 GB szybkiej pamięci masowej nie będziesz musiał się martwić, że zabraknie miejsca na surowy materiał filmowy.

fot. Asus

Wyświetlacz laptopa to płótno, na którym tworzysz. Zdecyduj się na wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać wyraźny i żywy obszar roboczy. Coraz popularniejsze są w laptopach ekrany o nieco wyższej rozdzielczości i zmienionych proporcjach. W ASUS VivoBook 16X mamy do czynienia z matrycą 16” o rozdzielczości ekranu 1920x1200 pikseli. Dla twórców ważne jest także to, żeby matryca była matowa, co redukuje odbicia światła podczas pracy i poprawia czytelność. Być może lustrzane, błyszczące ekrany są efektowniejsze, ale profesjonaliści wybierają matowe.

fot. Asus

Niezbędne podczas wakacyjnej gonitwy za weną

Od spontanicznych wpisów na blogu po godziny spędzone w podróży pociągiem na montażu najnowszego filmu, elastyczność tworzenia w dowolnym miejscu jest przyjemnością, a solidna bateria jest najlepszym przyjacielem twórcy. W ASUS VivoBook 16X znajduje się bateria o pojemności 70 Wh pozwalająca na cały dzień pracy, a szybkie ładowanie już w pół godziny naładuje ją do 50% pojemności. Nie można też zapomnieć o licznych portach dla niezliczonych urządzeń. USB-C 3.2 oraz tradycyjne USB 3.2, a także HDMI do podłączania większych wyświetlaczy i gniazda SD do szybkiego importowania danych z kart pamięci. Przyda się też tradycyjne wejście/wyjście słuchawkowo-mikrofonowe.

fot. Asus

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Wydajne chłodzenie, żeby laptop nie przegrzewał się podczas pracy, gdy trzymamy go na kolanach w gorący, letni dzień. Kamerkę, żeby móc na gorąco nagrać swoje wrażenia i dobre głośniki, żeby sprawdzić, jak inni będą odbierać nasze dzieło. Czy to vlog z podróży, czy podcast lub relację z festiwalu. ASUS VivoBook 16X wszystko to zapewnia.

Droga do stania się twórcą treści będzie ekscytującą przejażdżką kolejką górską. Nie zabraknie adrenaliny, nieoczekiwanych zakrętów, a czasem powolnych wspinaczek. Ale z odpowiednim laptopem w plecaku jesteś przygotowany do podróży. Pamiętaj, że nie kupujesz tylko kawałka technologii; inwestujesz w towarzysza swojej kreatywnej podróży.

fot. ASUS